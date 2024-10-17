На Землю впадуть яскраві уламки комети Галлея зі швидкістю 238 000 км/год: коли це можна побачити

Наступного тижня можна спостерігати один із найяскравіших щорічних метеорних потоків — Оріоніди.

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Цього року "падаючі зірки" з метеорного потоку Оріоніди досягнуть свого піку наступного тижня, хоча Земля проходить через уламки знаменитої комети Галлея з 26 вересня до 22 листопада, пише Live Science.

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Будь-який метеорний потік іноді називають "падаючими зірками" через характерну високу яскравість метеорів, які згорають в атмосфері Землі. Одними з найяскравіших щорічних метеорних потоків є Оріоніди.

Земля проходить через уламки знаменитої комети Галлея, які вона залишила під час минулих зближень із Сонцем. Комету Галлея востаннє бачили 1986 року і очікується, що наступного разу її можна буде побачити неозброєним оком 2061 року.

Коли комети, які є крижаними кулями, наближаються до Сонця, вони починають танути і в космос вилітають дрібні частини цих об'єктів. Вони залишаються кружляти у внутрішній Сонячній системі і коли Земля проходить через них, то в атмосфері у вигляді яскравих спалахів світла згорають метеори.

Оріоніди є одним із двох щорічних метеорних потоків, джерелом яких є комета Галлея. Другий метеорний потік називається Ета-Аквариди і його особливо добре видно на початку травня.

Комета Галлея Фото: Forbes

Метеорний потік Оріоніди отримав свою назву, адже здається, що "падаючі зірки" потрапляють в атмосферу Землі з ділянки космосу, де розташоване сузір'я Оріона. Найвідоміше це сузір'я відоме Поясом Оріона, де розташовані три яскраві зірки — Альнитак, Альнілам і Мінтака. Але найяскравішими зірками сузір'я є Бетельгейзе та Рігель.

Цього року пік активності метеорного потоку Оріоніди настане вночі 21 жовтня. Учені прогнозують, що можна буде побачити приблизно 23 яскраві метеорити на годину.

Але проблема зі спостереженнями за Оріонідами може виникнути через те, що Місяць все ще буде дуже яскравим після повного місяця 17 жовтня. Проте шанс побачити красиві "падаючі зірки" все ж залишається.

Метеорний потік Оріоніди вважається не тільки одним із найкрасивіших і найяскравіших, а й одним із найшвидших. Прогнозується, що цього року метеори врізатимуться в атмосферу Землі зі швидкістю 66 км/с або приблизно 238 000 км/год.

Фокус уже писав докладніше про комету Галлея і про те, коли може назавжди зникнути.

Також Фокус писав про метеорний потік Драконіди, який можна було спостерігати цього року на початку жовтня.

Найвідомішою кометою цього року стала C/2023 A3, яка нещодавно перебувала дуже близько до Землі. Виявилося, що в цей час у комети з'явився ще один хвіст, якого не повинно бути, як уже писав Фокус.

Ще Фокус писав про те, скільки часу насправді потрібно, щоб дістатися до Марса. На час польоту до Марса впливає кілька важливих факторів.