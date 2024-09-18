Комета Галлея: коли її бачили востаннє і чи повернеться вона коли-небудь (фото)

Комета Галлея з'являється раз на 75 років, викликаючи хвилювання як у випадкових спостерігачів, так і в астрономів.

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Незважаючи на те, що комета Галлея з'являється раз на 75 років, вона, мабуть, є одним із найвідоміших об'єктів на нічному небі. Що ж робить цю комету такою особливою? Коли її бачили востаннє і чи пролетить вона знову повз Землю? Про це пише Discover Magazine.

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Комета Галлея

Комета Галлея (офіційна назва 1P/Halley), є короткоперіодичною кометою, тобто її орбітальний період обертання навколо Сонця становить менше 200 років. Кожні 75-76 років комету можна побачити в нічному небі Землі.

Комета Галлея є єдиною відомою короткоперіодичною кометою, яку постійно видно неозброєним оком, а також єдиною короткоперіодичною кометою, яка може з'явитися двічі за одне життя людини.

Комета названа на честь англійського астронома Едмунда Галлея, який 1705 року виявив, що три яскраві комети, зареєстровані в 1531, 1607 і 1682 роках, мали схожі орбіти. Астроном припустив, що ці три комети насправді одна й та сама комета і передбачив, що її знову буде видно 1758 року. Але Галлей не дожив 16 років до її повторної появи.

Комета Галлея Фото: NASA

Розмір комети Галлея

Ядро комети вкрите кратерами і має неправильну форму. Воно має приблизно 15 км завдовжки, 8 км завширшки, а його товщина також становить приблизно 8 км. При цьому кома комети, тобто хмара газу і пилу, що оточує її ядро, може розширюватися до сотень тисяч кілометрів у діаметрі. Таким чином комету можна побачити неозброєним оком.

Комета Галлея являє собою крижаний об'єкт, що складається з суміші летючих льодів, таких як вода, вуглекислий газ, аміак і метан, а також великої кількості темного пилу і кам'янистого матеріалу. Коли комета наближається до Сонця, то лід переходить у газоподібний стан минаючи стан рідини і виникає знаменитий хвіст комети. Цей хвіст може простягатися на мільйони кілометрів.

Коли востаннє бачили комету Галлея?

Перші згадки про комету Галлея відносяться до 240 року до н.е., але востаннє її бачили в 1986 році. Тоді ж уперше 5 космічних апаратів змогли вивчити комету. При цьому були отримані перші в історії знімки ядра комети Галлея крупним планом.

Фотографія ядра комети Галлея крупним планом Фото: ESA

Коли повернеться комета Галлея?

Комета Галлея має повернутися у внутрішню частину Сонячної системи, щоб зблизитися із Сонцем, а потім і з Землею, у 2061 році. Тоді комета перебуватиме набагато ближче до нашої планети, ніж минулого разу. Учені вважають, що 2061 року комета Галлея буде в 12 разів яскравішою, ніж 1986 року.

Коли зникне комета Галлея?

Як і всі комети, комета Галлея повільно втрачає свій матеріал щоразу, коли вона пролітає близько біля Сонця. Тому щоразу комета втрачає масу, а її ядро поступово стискається. Вчені вважають, що кожного разу комета втрачає 3-9 кг матеріалу.

Передбачається, що комета Галлея може проіснувати ще кілька сотень тисяч років, перш ніж втратить занадто багато маси. Але це не означає, що комета повністю зникне. Залишки її ядра продовжать обертатися навколо Сонця, але хвоста і коми.

Деякі вчені вважають, що протягом наступних 10 000 років комета Галлея може зіткнутися з іншим об'єктом і полетіти з Сонячної системи.

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