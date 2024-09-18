Комета Галлея: когда ее видели в последний раз и вернется ли она когда-нибудь (фото)

Комета Галлея появляется раз в 75 лет, вызывая волнение как у случайных наблюдателей, так и у астрономов.

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Несмотря на то, что комета Галлея появляется раз в 75 лет, она, пожалуй, является одним из самых известных объектов на ночном небе. Что же делает эту комету такой особенной? Когда ее видели в последний раз и пролетит ли она снова мимо Земли? Об этом пишет Discover Magazine.

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Комета Галлея

Комета Галлея (официальное название 1P/Halley), является короткопериодической кометой, то есть ее орбитальный период вращения вокруг Солнца составляет менее 200 лет. Каждые 75-76 лет комету можно увидеть в ночном небе Земли.

Комета Галлея является единственной известной короткопериодической кометой, которая постоянно видна невооруженным глазом, а также единственной короткопериодической кометой, которая может появиться дважды за одну жизнь человека.

Комета названа в честь английского астронома Эдмунда Галлея, который в 1705 году обнаружил, что три яркие кометы, зарегистрированные в 1531, 1607 и 1682 годах, имели похожие орбиты. Астроном предположил, что эти три кометы на самом деле одна и та же комета и предсказал, что на снова будет видна в 1758-м. Но Галлей не дожил 16 лет до ее повторного появления.

Комета Галлея Фото: NASA

Размер кометы Галлея

Ядро кометы покрыто кратерами и имеет неправильную форму. Оно имеет примерно 15 км в длину, 8 км в ширину, а его толщина также составляет примерно 8 км. При этом ее кома, то есть облако газа и пыли, окружающее ее ядро, может расширяться до сотен тысяч километров в диаметре. Таким образом комету можно увидеть невооруженным глазом.

Комета Галлея представляет собой ледяной объект, состоящий из смеси летучих льдов, таких как вода, углекислый газ, аммиак и метан, а также большого количества темной пыли и каменистого материала. Когда комета приближается к Солнцу, то лед переходит в газообразное состояние минуя состояние жидкости и возникает знаменитый хвост кометы. Этот хвост может простираться на миллионы километров.

Когда в последний раз видели комету Галлея?

Первые упоминания о комете Галлея относятся к 240 году до н. э., но в последний раз ее видели в 1986 году. Тогда же впервые 5 космических аппаратов смогли изучить комету. При этом были получены первые в истории снимки ядра кометы Галлея крупным планом.

Фотография ядра кометы Галлея крупным планом Фото: ESA

Когда вернется комета Галлея?

Комета Галлея должна вернуться во внутреннюю часть Солнечной системы, чтобы сблизиться с Солнцем, а затем и с Землей, в 2061 году. Тогда комета будет находится намного ближе к нашей планете, чем в прошлый раз. Ученые считают, что в 2061-м комета Галлея будет в 12 раз ярче, чем в 1986 году.

Когда исчезнет комета Галлея?

Как и все кометы, комета Галлея медленно теряет свой материал каждый раз, когда она пролетает близко возле Солнца, в частности, массу, а ее ядро ​​постепенно сжимается. Ученые считают, что каждый раз комета теряет 3-9 кг материала.

Предполагается, что комета Галлея может просуществовать еще несколько сотен тысяч лет, прежде чем потеряет слишком много массы. Но это не значит, что комета полностью исчезнет. Остатки ее ядра продолжат вращаться вокруг Солнца, но без хвоста и комы.

Некоторые ученые считают, что в течение следующих 10 000 лет комета Галлея может столкнуться с другим объектом и улететь из Солнечной системы.

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