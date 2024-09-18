Полет на Нептун: как будет выглядеть миссия к самой далекой планете Солнечной системы (видео)

Космический аппарат, состоящий из трех компонентов, должен не только изучить Нептун, но и его крупнейший спутник Тритон.

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В настоящее время ученые занимаются разработкой нескольких миссий во внешнюю Солнечную систему. О самых далеких планетах известно еще слишком мало. Особый интерес для ученых представляет ледяной гигант Нептун, который является последней планетой Солнечной системы. В первый и последний раз близко к планете подлетал лишь космический аппарат "Вояджер-2" в 80-х годах прошлого века. Но он не смог представить слишком много научных данных из-за не настолько продвинутых технологий. Теперь же такие технологии есть, но нужен аппарат, который сможет их использовать для изучения ледяного гиганта. В настоящее время сотрудники компании ConEx Research и ученые из Университетского колледжа Лондона занимаются разработкой концепции такого научного зонда, пишет Universe Today.

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Космический аппарат для изучения Нептуна получил название Arcanum и он должен изучить не только саму планету, но и ее крупнейший спутник Тритон.

Нептун находится на расстоянии примерно 4,4 млрд км от Земли, почти в 4 раза больше нашей планеты по размеру и почти в 17 раз больше по массе. Год здесь продолжается почти 165 земных лет из-за очень длинной орбиты. На Нептуне дуют самые сильные ветра среди всех планет Солнечной системы. Считается, что скорость ветров достигает 600 м/с. При этом температура на планете опускается до минус 220 градусов Цельсия.

Согласно последним данным, Нептун намного светлее. чем предполагалось ранее Фото: NASA

Что касается спутника Тритон, то считается, что на нем могут существовать активные вулканы и возможно океан из жидкой воды под поверхностью. Хотя Тритон является самым большим из 16 спутников Нептуна, он всего лишь седьмой по размеру среди себе подобных объектов в Солнечной системе. Также Тритон является единственным крупным спутником планеты, который имеет ретроградную орбиту. Это значит, что он вращается вокруг Нептуна в направлении, противоположном оси вращения планеты.

Фотография Тритона, сделанная аппаратом "Вояджер-2" Фото: NASA

Космический аппарат Arcanum будет состоять из трех отдельных частей:

орбитального аппарата, который будет вращаться вокруг Нептуна;

орбитального аппарата, который будет вращаться вокруг Тритона;

посадочного модуля, который должен приземлиться на Тритон.

Основной орбитальный аппарат получил название Somerville и его основное внимание будет направлено на изучение Нептуна. Но он также будет служить ретранслятором связи для посадочного модуля.

Космический аппарат Arcanum будет состоять из трех отдельных частей Фото: Universe Today

Somerville будет оснащен камерами, спектрометрами, магнитометрами, а также телескопом. Телескоп будет работать в видимом и инфракрасном спектре, позволяя орбитальному аппарату как изучать систему Нептуна, так и искать объекты, которые находятся дальше в поясе Койпера.

Второй орбитальный аппарат получил название Tenzing и он предназначен для правильного направления посадочного модуля к месту посадки на Тритоне. На орбите спутнике он будет не только проводить наблюдения за Тритоном из космоса, но и будет служить ретранслятором связи для посадочного модуля. Сигналы Tenzing затем будет передаваться Somerville, а потом уже на Землю.

Посадочный модуль называется Bingham и будет оснащен камерами, сейсмометром, термометром и масс-спектрометром. Эти приборы дадут базовое представление о состоянии поверхности Тритона. Возможно, модуль сможет с помощью специальных буров сделать отверстия в ледяной коре спутника, чтобы изучить его недра.

По словам ученых, Arcanum к Нептуну сможет отправить только мощная ракета-носитель Starship, которая имеет большую грузоподъемность. Но пока она проходит испытания, которые проводят инженеры компании SpaceX. Масса аппарата с топливом будет не меньше 550 кг, а потому другие ракеты не справятся с доставкой миссий в космос.

По словам ученых, Arcanum к Нептуну сможет отправить только мощная ракета-носитель Starship, которая имеет большую грузоподъемность Фото: SpaceX

Авторы миссии на Нептун считают, что космический аппарат сможет отправится к ледяному гиганту уже в 2030 году и прибудет к планете в 2045 году. Но пока что ни одной космическое агентство не заинтересовалось этой разработкой. В то же время научное сообщество оказывает давление на NASA, требуя организовать миссии на Уран и Нептун.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что мы живем в квантовой мультивселенной. Моделирование предполагает, что наша реальность может быть одним из многих миров в квантовой мультивселенной.

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