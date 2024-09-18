Параллельные миры: мы живем в квантовой мультивселенной, выяснили физики

Моделирование предполагает, что наша реальность может быть одним из многих миров в квантовой мультивселенной.

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Странное поведение объектов квантовом мире мы не наблюдаем в мире классической физики, то есть в нашей повседневной жизни. Но новое моделирование физиков показывает, что мы можем жить в квантовой мультивселенной, где наша реальность является лишь одним из многочисленных миров. Исследование опубликовано в журнале Physical Review X, пишет New Scientist.

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По словам авторов исследования, насколько позволяют судить эксперименты, мы живем в квантовом мире. Но почему же тогда мы ощущаем не квантовые явления классической физики в нашей реальности? Физики изучили этот вопрос и обнаружили, что в мультивселенной, если микроскопический мир является квантовым, возникновение не квантового мира может быть почти неизбежным.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые начали с уравнений квантовой теории. Эти уравнения не дают четких описаний объектов и их поведения в квантовом мире, а описывают их как нечеткий набор возможностей. Эти возможности становятся более определенными только после наблюдения за микроскопическим объектом.

В этом случае невозможно сказать, как себя вел объект буквально мгновение назад. Ученые говорят, что квантовая теория выглядит так, как будто она ограничивает наблюдателей только текущим моментом. Но это не соответствует нашему восприятию мира.

Многомировая интерпретация, которая является интерпретацией квантовой механики, утверждает, что во Вселенная состоит из множества параллельных миров. Эта интерпретация рассеивает квантовую нечеткость и указывает на то, что все возможности реальны, но происходят они в отдельных мирах, одним из которых может быть наш мир с классической физикой, говорят ученые.

Авторы исследования использовали эту идею, а также идею "декогерентных историй", согласно которой каждый физический процесс можно разбить на последовательность шагов, которые происходят в определенное время. Это позволяет квантовым объектам иметь четко определенные свидетельства прошлого поведения. Физики использовали математическую модель, чтобы оценить, как часто мультивселенная может предоставлять такие разумные, недвусмысленные истории.

Авторы использовали упрощенную систему, которая содержит два объекта, обменивающихся теплом друг с другом. По словам ученых, несмотря на кажущуюся простоту, эта модель охватывает свойства, которые должны иметь более сложные системы в реальном мире.

Физики изучили, как увеличение двух объектов до нескольких тысяч частиц увеличивает вероятность того, что они окажутся в мире, который подчиняется классической физике. Они обнаружили, что это происходит очень быстро и почти каждый раз. То есть наша реальность похоже совместима с квантовой мультивселенной, считают ученые.

Как уже писал Фокус, надежды ученых на новую физику разрушились после изучения W-бозона. Два года назад физики получил намек на то, что что-то не так с нашим пониманием Вселенной, но новые результаты поставили его под сомнение. Все равно загадки остаются.

Также Фокус писал о том, что жуткий вой издает черная дыра в скоплении Персея. Исследовали создали сонификацию звуков, которые издает сверхмассивная черная дыра и ее окружение.