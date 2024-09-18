Жуткий вой издает черная дыра в скоплении Персея: она чем-то очень недовольна (видео)

Исследовали создали сонификацию звуков, которые издает сверхмассивная черная дыра и ее окружение.

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Ученые из NASA создали аудиозапись звуковых волн, который исходят от сверхмассивной черной дыры, она расположена в 250 млн световых лет от Земли, пишет ScienceAlert.

Эта черная дыра расположена в центре скопления галактик в созвездии Персей. Акустические волны, которые черная дыра отправляет в космос, были подняты на 57 и 58 октав вверх, чтобы человеческий слух мог их уловить.

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В результате у NASA получилось воспроизвести внеземной вой, который местами звучит достаточно злобно.

По словам ученых, возможно, мы не можем услышать звуки в космосе, но это не значит, что их там нет.

Дело в том, что ученым удалось зафиксировать то, как акустические волны распространяются через обильные объемы газа. Это облако окружает сверхмассивную черную дыру в центре скопления галактик Персей.

Исследователи не смогли услышать записанные акустические волны на их настоящей высоте. Эти волны звучат на самой низкой ноте во Вселенной, когда-либо обнаруженной людьми. Данная нота звучит значительно ниже пределов, которые может уловить человеческое ухо.

В созданной сонификации звук был не только поднят на много октав вверх, но и дополнен нотами от самой черной дыры. Слушатели теперь могут получить полную картину того, как объект звучит в межгалактическом пространстве.

Самая низкая нота, которая была идентифицирована во время изучения черной дыры, оказалась си-бемоль, которая на 57 октав ниже средней ноты "до". На этой высоте частота обнаруженной ноты составляет 10 млн лет. Самая же низкая нота, которую могут услышать люди, имеет частоту в одну двадцатую секунды.

В аудиозаписи звуки воспроизведены против часовой стрелки от центра сверхмассивной черной дыры. Это дает возможность услышать звуки во всех направления от черной дыры.

Кроме этого, ученые записали аудио от другой черной дыры под названием M87*. Запись была сделана в результате сотрудничества Event Horizon Telescope.

На аудиозаписи звучит колоссальная струя материала, которая выбрасывается за пределы сверхмассивной черной дыры. Ее скорость кажется выше, чем скорость света в вакууме, что, конечно, является иллюзией.

Напомним, ученые продемонстрировали, какие звуки издают галактика и туманности. Благодаря озвучиванию визуальных данных ученые создали уникальный звуковой ландшафт трех астрономических объектов: "руки", "призрака" и "медузы".