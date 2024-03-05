Какие звуки издают галактика и туманности: NASA озвучило 3 потрясающих снимка космоса (видео)

Благодаря озвучиванию визуальных данных ученые создали уникальный звуковой ландшафт трех астрономических объектов: "руки", "призрака" и "медузы".

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Космос действительно может издавать потусторонние звуки, которые невозможно было бы услышать, если бы не работа ученых из NASA. Американское космическое агентство уже несколько лет занимается озвучиванием изображений тех или иных астрономических объектов с помощью процесса сонификации. Теперь же ученые представили результат своей новой работы: можно услышать, как звучат галактика и две туманности. Изображения этих астрономических объектов были получены разными космическими телескопами, пишет Popular Science.

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С помощью процесса сонификации ученые из NASA преобразуют данные, полученные космическими телескопами в звук, который может услышать человек. Проще говоря, происходит озвучивание полученных изображений.

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Ученые сканируют изображения и переводят каждую длину волны света в разные тона звука, чтобы их можно было услышать. Чем выше интенсивность света, тем громче звук и наоборот. Ученые используют во время процесса сонификации данные полученные в радиоволнах, в видимом диапазоне света и в рентгеновском свете. Самую низкую тональность имеют радиоволны, средюю тональность – видимый свет, а самой высокой тональностью обладает рентгеновское излучение.

Туманность MSH 11-52

Первой в этом списке озвученных астрономических объектов представлена туманность MSH 11-52. Это облако из газа и пыли является остатком сверхновой, то есть вещество было выброшено в космос после взрыва огромной звезды примерно 1700 лет назад. Визуально эта туманность напоминает руку человека, а потому иногда ее еще называют "Космической рукой". Ниже можно послушать, как звучит этот объект, данные о котором были получены рентгеновскими космическими телескопами Чандра и IXPE.

Спиральная галактика M74

Второй в этом списке представлена спиральная галактика. Похожая на Млечный Путь, под названием M74, которая также имеет неофициальное название "Призрак". Она расположена на расстоянии примерно 32 млн световых лет от нас. Как уже писал Фокус, новые изображения этой галактики 2 года назад сделал космический телескоп Уэбб.

Но при озвучивании данных ученые использовали информацию, полученную не только этим телескопом. Были также использованы данные космических телескопов Хаббл и Чандра. Что из этого получилось, можно услышать ниже.

Туманность IC 443

Третьей в списке озвученных космических объектов представлена туманность IC 443, которая, как и туманность MSH 11-52, является остатком сверхновой. Этот объект, который еще имеет прозвище "Медуза", находится на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли. Считается, что огромная звезда взорвалась сверхновой примерно 30 тысяч лет назад. При озвучивании данных использовалась информация, как космических, так и наземных телескопов. Результат можно услышать ниже.

Ученые из NASA занялись озвучиванием визуальных данных в 2020 году и с тех пор активно продолжают работу в этом направлении. Изначальной целью данного проекта было предоставить возможность слабовидящим людям и незрячим людям "увидеть" с помощью звука красоту Вселенной.

Как известно, звезда Сириус является самой яркой в ночном небе на Земле, но астрономы говорят, что это не совсем правильное утверждение. Почему так, Фокус уже писал.