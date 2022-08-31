Космический телескоп Уэбба сделал захватывающие изображения галактики-призрака (фото)

На новом изображении можно увидеть более четкие детали известной спиральной галактики.

Космический телескоп Уэбба прислал на Землю новое изображение галактики М74, которая имеет неофициальное название галактика "Призрак". Эта спиральная галактика находится на расстоянии в 32 млн световых лет от нас в созвездии Рыб и входит вместе с еще 18 галактиками в группу галактик также с названием М74. Астрономы теперь могут изучить самые ранние стадии появления новых звезд и узнать больше о структуре самой галактики, сообщает Inverse.

Но получить полную картину происходящего в галактике М74 астрономы не смогли бы без изображений этой же галактики, которые сделал космический телескоп Хаббла. Именно объединение данных Уэбба и Хаббла позволило получить намного больше информации.

[ + – ] Скомбинированное изображение галактики М74 из снимков телескопов Уэбба и Хаббла Фото: ESA

Галактика М74 – это, можно сказать, идеальная спиральная галактика, потому как в ней видна четкая структура ее рукавов. Например, у галактики NGC 4237, которая находится в созвездии Волосы Вероники на расстоянии в 60 млн световых лет от нас, нет упорядоченной структуры и спиральные рукава выглядят совсем по-другому.

[ + – ] Изображение галактики М74, которое сделал телескоп Хаббл Фото: NASA

Галактика М74 имеет не только удивительный внешний вид, но в ней еще много интересных особенностей. Например, за последние 20 лет в этой галактике были обнаружены взрывы трех сверхновых, и одна из них может быть гиперновой. Это очень мощный взрыв сверхновой, когда звезда с массой в 30 раз больше массы Солнца превращается в черную дыру. Если говорить о черных дырах, то в 2005 году астрономы обнаружили в галактике М74 очень редкую черную дыру. Этот объект называется черной дырой промежуточной массы, то есть эта дыра больше, чем ей подобные объекты звездной массы, но меньше, чем черные дыры в центрах галактик.

[ + – ] Галактика М74 – это, можно сказать, идеальная спиральная галактика, потому как в ней видна четкая структура ее рукавов. Например, у галактики NGC 4237, которая находится в созвездии Волосы Вероники на расстоянии в 60 млн световых лет от нас, нет упорядоченной структуры и спиральные рукава выглядят совсем по-другому Фото: NASA

Новое изображение этой галактики было составлено на основе данных телескопов Уэбба и Хаббла. Телескоп Хаббл смог сфотографировать галактику в видимом и ультрафиолетовом диапазоне и показал распределение звезд в галактике "Призрак". Телескоп Уэбба сфотографировал галактику в инфракрасном диапазоне и показал излучающие тепло пыль и газ, которые находятся в спиральных рукавах.

[ + – ] Изображение галактики М74, которое сделал телескоп Уэбба Фото: ESA

В заявлении Европейского космического агентства (ЕКА), которое сотрудничает с NASA в изучении космоса с помощью телескопа Уэбба, сказано, что данные с двух телескопов дают более полное представление о самой галактике М74. Также ученые больше узнали о регионах, где появляются новые звезды, которые выглядят на изображении в виде красных пузырей, разбросанных по спиральным рукавам. Это облако газообразного водорода, в которых формируются молодые горячие звезды. Также на изображении можно увидеть плотное скопление звезд в центре галактики, окрашенное в синий цвет.

[ + – ] Сравнение трех изображений галактики М74: слева - снимок телескопа Хаббл, в центре - скомбинированный снимок на основе данных двух космических телескопов, справа - снимок телескопа Уэбба Фото: ESA

Телескоп Уэбба сейчас занимается изучением всех 19 галактик, которые входят в группу галактик М74. Ученые хотят больше узнать о том, как плотные участки из газа и пыли в регионах звездообразования этих галактик превращаются в новые звезды.

В заявлении ЕКА сказано, что объединение данных телескопа Уэбба и других телескопов поможет точно определить расположение регионов. Где появляются новые звезды, а также можно точно измерить массу и возраст этих звездных скоплений.

Как уже писал Фокус, телескоп Уэбба запечатлел необычное явление вокруг системы из двух очень редких звезд, хотя оно имеет четкое научное объяснение.

Также Фокус писал о том, что ученые открыли самую старую планетарную туманность в нашей галактике. Она находится в рассеянном звездном скоплении M37 и ее возраст составляет 70 тысяч лет, хотя другие подобные объекты так долго не существуют.