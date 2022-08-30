Космический телескоп Уэбба сделал снимок экстраординарного явления в космосе (фото)

На новом изображении можно увидеть двойную звездную систему, которая окружена кольцами света.

Космический телескоп Уэбба запечатлел удивительную особенность в двойной звездной системе под названием WR 140, которая находится на расстоянии примерно 5600 световых лет от нас. Две звезды на снимке окружены концентрическими световыми кольцами, которые уходят в космос. И эти кольца не являются чем-то необычным и этому есть объяснение. Просто они выглядит очень оригинально, что еще раз напоминает о том, что в нашей Вселенной можно еще обнаружить много экстраординарных явлений, пишет ScienceAlert.

Двойная звездная система WR 140 состоит из двух очень редких звезд и находится в созвездии Лебедя на расстоянии в 5600 световых лет от Земли. Взаимодействие двух звезд приводит к появлению периодических выбросов пыли, которые со временем расширяются в виде своеобразных световых оболочек вокруг этих звезд.

[ + – ] Космический телескоп Уэбба запечатлел удивительную особенность в двойной звездной системе под названием WR 140, которая находится на расстоянии примерно 5600 световых лет от нас Фото: NASA

Эти оболочки излучают свет в инфракрасном диапазоне, поэтому очень чувствительные приборы космического телескопа Уэбба смогли его уловить. Благодаря новому изображению это явление можно рассмотреть максимально подробно.

Что из себя представляет звездная система WR 140? Согласно классификации астрономов, она является двойной звездой с соударяющимися ветрами. Система состоит из двух очень редких звезд:

из звезды Вольфа-Райе, которая имеет массу, превышающую массу Солнца в 20 раз;

и звезды класса О, которая имеет массу превышающую массу Солнца в 50 раз.

[ + – ] Что из себя представляет звездная система WR 140? Согласно классификации астрономов, она является двойной звездой с соударяющимися ветрами. Система состоит из двух очень редких звезд Фото: NASA

Две звезды в системе WR 140 — это очень редкие звезды, которые имеют высокую температуру поверхности и большую яркость.

Звезды Вольфа- Райе являются очень старыми звездами, у которых осталось мало водорода, но много азота или углерода. Эти звезды очень быстро теряют свое вещество и скоро закончат свое существование.

Звезды класса O – это одни из самых тяжелых звезд, но живут они очень недолго.

Обе звезды в этой системе выпускают в космос звездные ветры с огромной скоростью – примерно 3 тысячи км/с. Именно поэтому эти звезды теряют свое вещество, а соответственно и массу очень быстро.

Еще одной особенностью системы WR 140 является то, что две звезды вращаются вокруг друг друга не по круговым, а по эллиптическим орбитам. Это значит, что в какой-то момент вращения они находятся очень близко. По словам ученых в этот момент расстояние между звездами всего на 30% больше, чем расстояние от Земли до Солнца (примерно 150 млн км).

[ + – ] Еще одной особенностью системы WR 140 является то, что две звезды вращаются вокруг друг друга не по круговым, а по эллиптическим орбитам. Это значит, что в какой-то момент вращения они находятся очень близко Фото: ScienceAlert

В момент такого сближения звездные ветры обеих звезд сталкиваются друг с другом. В результате звездные частицы создают очень мощное излучение. Также встреча двух ветров способствует образованию пыли.

Эта пыль представляет из себя форму углерода, которая поглощает ультрафиолетовое излучение обеих звезд. Пыль нагревается и производит тепловое излучение, которое смог зафиксировать телескоп Уэбба в инфракрасном диапазоне длин волн.

Но звездный ветер выталкивает эту пыль дальше в космос и формируются светящиеся пылевые оболочки вокруг двух звезд. По словам ученых, они постоянно расширяются, но со временем теряют свое тепло и плотность.

Звезды в системе WR 140 делают полный оборот вокруг друг друга за почти 8 лет. Поэтому каждые 8 лет они сближаются и формируются эти кольца. По словам ученых, эти кольца из пыли можно сравнить с годичными кольцами деревьев, поэтому на новом изображении самой внешней пылевой оболочке примерно 160 лет.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбба сделал уникальное изображение далекой галактики, которая представлена в виде кольца Эйнштейна и находится на расстоянии в 12 млрд световых лет от Земли.

Что касается других исследований космоса, то как уже писал Фокус, ученые пытались понять природу темной энергии и возможно подвергнуть сомнению теорию относительности Эйнштейна. Но эта теория прошла проверку на прочность.