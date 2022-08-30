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Технології та наука

Космічний телескоп Вебба зробив знімок екстраординарного явища у космосі (фото)

Подвійна зірка WR 140
Фото: NASA

На новому зображенні можна побачити подвійну зоряну систему, яка оточена кільцями світла.

Космічний телескоп Вебба зобразив дивовижну особливість у подвійній зоряній системі під назвою WR 140, яка знаходиться на відстані приблизно 5 600 світлових років від нас. Дві зірки на знімку оточені концентричними світловими кільцями, що йдуть у космос. І ці кільця не є чимось незвичайним і цьому є пояснення. Просто вони виглядають дуже оригінально, що ще раз нагадує про те, що у нашому Всесвіті можна ще виявити багато екстраординарних явищ, пише ScienceAlert.

Подвійна зоряна система WR 140 складається з двох дуже рідкісних зірок і знаходиться в сузір'ї Лебедя на відстані 5 600 світлових років від Землі. Взаємодія двох зірок призводить до появи періодичних викидів пилу, які згодом розширюються як своєрідних світлових оболонок навколо цих зірок.

Подвійна зірка WR 140
Космічний телескоп Вебба відобразив дивовижну особливість у подвійній зоряній системі під назвою WR 140, яка знаходиться на відстані приблизно 5600 світлових років від нас.
Фото: NASA

Ці оболонки випромінюють світло в інфрачервоному діапазоні, тому дуже чутливі пристрої космічного телескопа Вебба змогли його вловити. Завдяки новим зображенням це явище можна розглянути максимально докладно.

Чим є зоряна система WR 140? Згідно з класифікацією астрономів, вона є подвійною зіркою з вітрами, які об'єднуються. Система складається з двох дуже рідкісних зірок:

  • із зірки Вольфа-Райє, яка має масу, що перевищує масу Сонця в 20 разів;
  • і зірки класу О, яка має масу, що перевищує масу Сонця в 50 разів.
Подвійна зірка WR 140
Чим є зоряна система WR 140? Згідно з класифікацією астрономів, вона є подвійною зіркою з вітрами, які об'єднуються
Фото: NASA

Дві зірки у системі WR 140 — це дуже рідкісні зірки, які мають високу температуру поверхні та велику яскравість.

  • Зірки Вольфа-Райє є дуже старими зірками, у яких залишилося мало водню, але багато азоту або вуглецю. Ці зірки дуже швидко втрачають свою речовину і незабаром закінчать своє існування.
  • Зірки класу O — це одні з найважчих зірок, але вони живуть дуже недовго.

Обидві зірки у цій системі випускають у космос зоряні вітри із величезною швидкістю — приблизно 3 тисячі км/с. Саме тому ці зірки втрачають свою речовину, відповідно і масу дуже швидко.

Ще однією особливістю системи WR 140 є те, що дві зірки обертаються навколо одне одного не по кругових, а по еліптичних орбітах. Це означає, що в якийсь момент обертання вони знаходяться дуже близько. За словами вчених, у цей момент відстань між зірками всього на 30% більша, ніж відстань від Землі до Сонця (приблизно 150 млн км).

Подвійна зірка WR 140
Ще однією особливістю системи WR 140 є те, що дві зірки обертаються навколо одне одного не по кругових, а по еліптичних орбітах. Це означає, що в якийсь момент обертання вони знаходяться дуже близько
Фото: ScienceAlert

У момент такого зближення зоряні вітри обох зірок стикаються один з одним. В результаті зоряні частинки створюють дуже сильне випромінювання. Також зустріч двох вітрів сприяє утворенню пилу.

Цей пил є формою вуглецю, яка поглинає ультрафіолетове випромінювання обох зірок. Пил нагрівається і виробляє теплове випромінювання, яке зміг зафіксувати телескоп Вебба в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль.

Але зоряний вітер виштовхує цей пил далі в космос і формуються пилові оболонки навколо двох зірок, що світяться. За словами вчених, вони постійно розширюються, але згодом втрачають своє тепло та щільність.

Зірки в системі WR 140 роблять повний оберт навколо один одного за майже 8 років. Тому кожні 8 років вони зближуються та формуються ці кільця. За словами вчених, ці кільця з пилу можна порівняти з річними кільцями дерев, тому на новому зображенні зовнішньої пилової оболонки приблизно 160 років.

Фокус вже писав про те, що космічний телескоп Вебба зробив унікальне зображення далекої галактики, яка представлена у вигляді кільця Ейнштейна і знаходиться на відстані 12 млрд світлових років від Землі.

Що стосується інших досліджень космосу, то як уже писав Фокус, вчені намагалися зрозуміти природу темної енергії і можна поставити під сумнів теорію відносності Ейнштейна. Але це теорія пройшла перевірку на міцність.