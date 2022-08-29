Телескоп Вебба зняв майже ідеальне кільце Ейнштейна на відстані 12 млрд світлових років

Іноді далекі галактики можуть мати не такий вигляд, як ми собі це уявляємо.

Космічний телескоп Вебба зробив знімок дуже далекої галактики, яка розташована на відстані 12 млрд світлових років. Її взагалі міг би й не побачити телескоп, якби не кільце Ейнштейна, пише ScienceAlert.

Студент одного з неназваних університетів, який вивчає астрономію, скористався архівом зображень, що їх надсилає космічний телескоп Вебба на Землю, щоб обробити одне з унікальних зображень.

Це зображення галактики SPT-S J041839-4751.8, яка розташована на відстані 12 млрд світлових років від нас. Але цю галактику видно завдяки кільцю Ейнштейна, пояснює у своєму пості в соціальній мережі Reddit студент-астроном під ніком Spaceguy44.

[ + – ] Це зображення галактики SPT-S J041839-4751.8, яка розташована на відстані 12 млрд світлових років від нас Фото: NASA

Якби не кільце Ейнштейна, то цю галактику навряд чи міг би сфотографувати телескоп Вебба. Це кільце з'являється, коли світло від дуже далекої галактики проходить через близьку до телескопа галактику та викривляється. Завдяки тому, що такі явища існують, можна вивчати дуже далекі галактики, які неможливо побачити безпосередньо.

[ + – ] Якби не кільце Ейнштейна, то цю галактику навряд чи міг би сфотографувати телескоп Вебба Фото: NASA

Сам процес спостереження за далекими космічними об'єктами, такими як галактики та скупчення галактик, за допомогою інших об'єктів, що розташовані ближче до космічного телескопа, називається гравітаційним лінзуванням. Про те, що такий спосіб спостереження існує, ще говорив Альберт Ейнштейн, тому кільця світла й отримали його ім'я.

Варто зауважити, що зняти кільця Ейнштейна не таки просто, хоча це все ж таки вдається космічним телескопам, у тому числі телескопу Габбла.

Насправді космічний телескоп Вебба зробив два зображення галактики SPT-S J041839-4751.8, але перший знімок не був таким чітким. Після ретельної обробки другого зображення студент-астроном опублікував цю фотографію кільця Ейнштейна в різних масштабах у соціальних мережах.

[ + – ] Насправді космічний телескоп Вебба зробив два зображення галактики SPT-S J041839-4751.8, але перший знімок був не таким чітким Фото: NASA

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Вебба вперше виявив в атмосфері далекої планети вуглекислий газ.

Також Фокус писав про те, що телескоп Вебба продовжує надсилати на Землю нові чудові фотографії Юпітера.

Нагадуємо також, що телескоп Вебба зробив зображення спіральної галактики NGC 1365, яка розташована на відстані 56 млн світлових років від нас.