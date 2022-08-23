Сяйво на полюсах Юпітера: NASA показало нові знімки, зроблені телескопом Джеймса Вебба (фото)

Два зображення найбільшої планети Сонячної системи отримані за допомогою камери, яка використовує інфрачервоне випромінювання. Вченим удалося зафіксувати полярні сяйва.

Вчені NASA опублікували два нових зображення Юпітера, зроблені телескопом Джеймса Вебба. Стаття з'явилася на офіційному сайті американської космічної агенції.

"Чесно кажучи, ми не очікували, що все буде так добре. Це справді чудово, що ми можемо бачити деталі Юпітера разом з його кільцями, крихітними супутниками і навіть галактиками на одному зображенні", — заявив планетарний астроном Імке де Патер, почесний професор Каліфорнійського університету у Берклі, коментуючи появу знімків.

[ + – ] Полярні сяйва Юпітера Фото: NASA

Як уточнюється, саме Де Патер керує спостереженнями за Юпітером разом із професором Паризької обсерваторії Тьєррі Фуше.

Неймовірні полярні сяйва навколо північного та південного полюсів Юпітера викликані коливаннями магнітного поля планети.

Поряд із полюсами, які світяться, на знімках зафіксовані кільця навколо планети і деякі з супутників Юпітера — Амальтея і Адрастея.

[ + – ] На зображенні можна побачити не лише сяючі полюси, а й супутники Юпітера. Фото: NASA

Крім цього, на зображенні можна розглянути знамениту велику червону пляму (на знімку вона здається практично білою), розмір якої перевищує діаметр Землі в 1,3 раза, де вирують урагани зі швидкістю понад 400 км на годину.

Зображення планети-гіганта вчені отримали за допомогою камери телескопа близького до інфрачервоного діапазону (NIRCam), яка використовує інфрачервоне випромінювання для виявлення об'єктів у космосі.

Нагадаємо, NASA запустило апарат для вивчення найвідомішої наднової. Метою вивчення вчених є залишок наднової Кассіопеї А, розміром у 10 світлових років.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося отримати зображення найважчої зірки у Всесвіті, яка в 320 разів більша за Сонце. Це зірка під назвою R136a1, яка знаходиться на відстані 165 000 світлових років від нас.