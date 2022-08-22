15-хвилинний політ. NASA запустило апарат для вивчення найвідомішої наднової

Метою вивчення вчених є залишок наднової Кассіопеї А розміром у 10 світлових років.

NASA створило спеціальну ракету-зонд, на борту якої розмістили спеціальний прилад під назвою Micro-X. Основне завдання приладу — це збір рентгенівського випромінювання, яке походить від залишку наднової під назвою Кассіопея А. За допомогою отриманих даних учені хочуть ще більше дізнатися про величезну космічну бульбашку на відстані 11 тисяч світлових років від нас, повідомляє Space.

NASA провело успішне випробування нової технології для вивчення залишків наднових під час 15-хвилинного польоту ракети-зонда. Ракета разом із приладом Micro-X на борту піднялася з полігону в штаті Нью-Мексико 21 серпня й досягла верхніх шарів атмосфери, при цьому не досягнувши низької навколоземної орбіти. Хоча таке завдання перед ракетою й не стояло.

[ + – ] NASA провело успішне випробування нової технології для вивчення наднових залишків під час 15-хвилинного польоту ракети-зонда Фото: NASA

Досягнутої висоти було достатньо, щоб протягом 15 хвилин прилад Micro-X міг здійснити збір і аналіз рентгенівського випромінювання, яке виходить від залишку наднової під назвою Кассіопея А. Ця величезна космічна бульбашка діаметром у 10 світлових років утворилася в результаті невідомої зірки та розташована на відстані 11 тисяч світлових років у нашій галактиці. Залишок наднової Кассіопеї А є одним із найвивченіших об'єктів космосу, але вчені хочуть отримати ще більше корисної інформації.

[ + – ] Залишок наднової Кассіопея А є одним із найвивченіших об'єктів космосу, але вчені хочуть отримати ще більше корисної інформації Фото: NASA

За словами вчених із Північно-Західного університету, що в штаті Іллінойс, США, прилад Micro-X приблизно в 50 разів чутливіший, ніж прилади сучасних космічних рентгенівських телескопів. Із його допомогою можна детальніше проаналізувати рентгенівське випромінювання і в результаті отримати більше даних про склад, походження та стан речовини, яка була викинута в космос внаслідок вибуху невідомої зірки.

Учені NASA хочуть використати подібні прилади в майбутніх космічних місіях, якщо результати першого запуску їх задовольнять. Учені хочуть відправити ракету-зонд із приладом Micro-X у космос ще кілька разів, щоб остаточно переконатися в ефективності його роботи.

Фокус уже писав про те, що NASA показало потенційні місця для висадки астронавтів на Місяці під час майбутньої пілотованої місії, яка буде третім етапом реалізації масштабного космічного проєкту Artemis.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося отримати зображення найважчої зірки в Усесвіті, яка в 320 разів більша за Сонце. Це зірка під назвою R136a1, яка розташована на відстані 165 000 світлових років від нас.