15-минутный полет. NASA запустило аппарат для изучения самой известной сверхновой

Целью изучения ученых является остаток сверхновой Кассиопея А, размером в 10 световых лет.

NASA создало специальную ракету-зонд, на борту которой размещен особый прибор под названием Micro-X. Основная задача прибора — это сбор рентгеновского излучения, которое исходит от остатка сверхновой под названием Кассиопея А. С помощью полученных данных ученые хотят еще больше узнать об огромном космическом пузыре на расстоянии в 11 тысяч световых лет от нас, сообщает Space.

NASA провело успешное испытание новой технологии для изучения остатков сверхновых во время 15-минутного полета ракеты-зонда. Ракета вместе с прибором Micro-X на борту поднялась с полигона в штате Нью-Мексико 21 августа и достигла верхних слоев атмосферы, при этом не достигнув низкой околоземной орбиты. Хотя такая задача перед ракетой и не стояла.

[ + – ] NASA провело успешное испытание новой технологии для изучения остатков сверхновых во время 15-минутного полета ракеты-зонда Фото: NASA

Достигнутой высоты было достаточно, чтобы в течении 15 минут прибор Micro-X мог осуществить сбор и анализ рентгеновского излучения, которое исходит от остатка сверхновой под названием Кассиопея А. Этот огромный космический пузырь, диаметром в 10 световых лет, образовался в результате неизвестной звезды и находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет в нашей галактике. Остаток сверхновой Кассиопея А является одним из наиболее изученных объектов космоса, но ученые хотят получить еще больше полезной информации.

[ + – ] Остаток сверхновой Кассиопея А является одним из наиболее изученных объектов космоса, но ученые хотят получить еще больше полезной информации Фото: NASA

По словам ученых из Северо-Западного университета, штат Иллинойс, США, прибор Micro-X примерно в 50 раз более чувствителен, чем приборы современных космических рентгеновских телескопов. С его помощью можно более детально проанализировать рентгеновское излучение и в результате получить больше данных о составе, происхождении и состоянии вещества, которое было выброшено в космос в результате взрыва неизвестной звезды.

Ученые NASA хотят использовать подобные приборы в будущих космических миссиях, если результаты первого запуска их удовлетворят. Ученые хотят отправить ракету-зонд с прибором Micro-X в космос еще несколько раз, чтобы окончательно убедиться в эффективности его работы.

Фокус уже писал о том, что NASA показало потенциальные места для высадки астронавтов на Луне во время будущей пилотируемой миссии, которая будет третьим этапом реализации масштабного космического проекта Artemis.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось получить изображение самой тяжелой звезды во Вселенной, которая в 320 раз больше Солнца. Это звезда под названием R136a1, которая находится на расстоянии в 165 000 световых лет от нас.