Получено изображение самой тяжелой звезды Вселенной: она в 320 раз больше Солнца (фото)

Астрономы получили самое четкое изображение самой тяжелой из известных науке звезд — R136a1.

Ученые с помощью телескопов обсерватории Джемини юг, которая находится в Чили, смогли получить самое четкое изображение самой тяжелой звезды во Вселенной. Звезда под названием R136a1 находится на расстоянии примерно 165 тысяч световых лет от нас в звездном скоплении под названием R136. Само это скопление находится в эмиссионной туманности Тарантул или NGC 2070. Считается, что эта звезда не только самая тяжелая из известных звезд, но и самая яркая. Тем не менее новое исследование показало, что предыдущие оценки яркости и веса звезды были немного завышены. Но это не забирает у звезды R136a1 звания самого массивного объекта среди себе подобных во Вселенной, пишет Phys.

[ + – ] В центре туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке расположена самая большая звезда из когда-либо обнаруженных. Астрономы получили самое четкое изображение этой звезды. Это новое изображение бросает вызов нашему пониманию самых массивных звезд и предполагает, что они могут быть не такими массивными, как считалось ранее Фото: phys.org

Звезда R136a1, которая находится в галактике Большое Магелланово Облако (спутник Млечного Пути), впервые была обнаружена еще в 2010 году с помощью космического телескопа Хаббл. Но получить четкое изображение таких ярких и очень массивных звезд невероятно сложно. Это связано с тем, что они находятся в окружении огромного количества звезд в звездном скоплении, которые окутаны пылью, а также с их короткой жизнью.

Такие звезды, как R136a1 имеют не только огромную массу и очень большую яркость, но также большой размер. Поэтому они живут не очень долго и, можно сказать, умирают молодыми. Это значит, что они живут всего несколько миллионов лет. Например, нашему Солнцу примерно 4,6 млрд лет, и оно проживет примерно еще столько же, согласно новым оценкам ученых, о чем уже писал Фокус.

Но астрономам из обсерватории Джемини юг удалось расширить возможности одного из телескопов, чтобы он мог сделать максимально четкое изображение гигантской звезды.

[ + – ] Это сравнительное изображение демонстрирует исключительную четкость новой фотографии звезды R136a1, которую сделал телескоп обсерватории Джемини юг (слева), по сравнению с более ранним изображением, полученным с помощью космического телескопа Хаббл (справа) Фото: phys.org

После того, как была обнаружена R136a1, ученые предположили, что ее масса от 250 до 320 раз превышает массу нашего Солнца. Но новые данные показали, что эта звезда по массе больше чем Солнце в диапазоне от 170 до 230 раз. Тем не менее, звезда R136a1 по-прежнему оставляет за собой звание самой тяжелой звезды в известной Вселенной. Также ученые выяснили, что температура поверхности этой звезды примерно в 8 раз выше, чем на Солнце, то есть около 44 тысяч градусов Цельсия. А радиус этой звезды примерно в 40 раз больше радиуса Солнца, то есть составляет около 28 млн км.

[ + – ] Это иллюстрация R136a1, крупнейшей известной звезды во Вселенной Фото: phys.org

"Новые данные помогли более точно определить яркость и массу этой звезды. Оба показателя оказались немного ниже, чем предполагалось раньше. Это также говорит о том, что теоретические предсказания верхней границы массы таких огромных звезд не совпадают с нашими данными, а значит эти пределы могут быть ниже", — говорит астроном Вену Калари.

[ + – ] Звезда под названием R136a1 находится на расстоянии примерно 165 тысяч световых лет от нас в звездном скоплении под названием R136. Само это скопление находится в эмиссионной туманности Тарантул или NGC 2070 (на изображении) Фото: NASA

По словам астронома Рикардо Салинаса, если усовершенствовать возможности телескопов обсерватории Джемини юг, то они смогут легко стать конкурентами космических телескопов Уэбба и Хаббла. По крайней мере, это показывают полученные снимки этой звезды.

[ + – ] На изображении показан сравнительный размер звезд со звездой R136a1. Слева направо: красный карлик, наше Солнце, голубой гигант, и так примерно выглядит по размерам R136a1 Фото: wikipedia

Звезды во Вселенной рождаются с самыми разными размерами. Они могут иметь размер, который составляет 1/10 часть размера Солнца, а могут вырасти размеров звезды R136a1. Понимание того, насколько много таких гигантов в космосе помогает ученым больше узнать о механизмах, благодаря которым они появились.

Как уже писал Фокус, в туманности Тарантул, к которой принадлежит звезда R136a1, астрономы обнаружили место рождения самых больших звезд во Вселенной.

Фокус также писал о том, что самая большая звезда в нашей галактике, VY Большого Пса, умирает и ученые выяснили во что она превратится после смерти.