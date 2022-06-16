Туманность Тарантул. Ученые нашли место рождения самых больших звезд во Вселенной (фото)

Ученым удалось обнаружить один из самых ярких и самых активных регионов звездоообразования возле Млечного Пути.

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С помощью телескопов Европейской южной обсерватории в Чили ученые получили новые впечатляющие изображения туманности Тарантул. В частности, они обнаружили регион, где рождаются одни из самых массивных звезд в видимой Вселенной, сообщает Forbes.

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Новые наблюдения астрономов помогли обнаружить сложное устройство газовых облаков в туманности Тарантул и новые данные дают представление о том, как здесь формируются очень массивные звезды.

Что такое туманность Тарантул?

Туманность Тарантул, которую еще называют NGC 2070 или 30 Золотой Рыбы, расположена в созвездии Золотая Рыба и принадлежит к карликовой галактике Большое Магелланово облако. Эта галактика является галактикой-спутником нашего Млечного Пути. И через 2,4 млрд лет эти две галактики станут единым целым.

[ + – ] Туманность Тарантул, которую еще называют NGC 2070 или 30 Золотой Рыбы, расположена в созвездии Золотая Рыба и принадлежит к карликовой галактике Большое Магелланово облако Фото: ESO

Туманность Тарантул находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от нас. Здесь находятся одни из самых массивных звезд во Вселенной. Некоторые звезды имеют массу, которая превышает массу Солнца в 150 раз.

Здесь же находится и самая тяжелая и самая яркая из известных звезд. Она называется R136a1 и ее масса в 315 раз больше массы Солнца.

[ + – ] На изображении виден сравнительный размер звезд со звездой R136a1. Слева направо: красный карлик, наше Солнце, голубой гигант, и так примерно выглядит по размерам R136a1 Фото: wikipedia

Туманность Тарантул, которая является эмиссионной туманностью представляет большой интерес для астрономов. Здесь постоянно образуются новые звезды, и эта область космоса является идеальным местом для изучения того, как газовые облака сжимаются под действием гравитации, чтобы создать новые звезды.

[ + – ] Туманность Тарантул, которая является эмиссионной туманностью представляет большой интерес для астрономов. Здесь постоянно образуются новые звезды, и эта область космоса является идеальным местом для изучения того, как газовые облака сжимаются под действием гравитации, чтобы создать новые звезды Фото: ESO

Идеальная туманность

"Эта туманность, можно сказать идеальна, в том плане, что она находится достаточно близко по космическим меркам, и с ее помощью можно изучить в деталях процесс рождения новых звезд. При этом свойства этой туманности похожи на те, которые имеются в очень далеких галактиках, которые появились на ранних этапах истории Вселенной. Именно благодаря туманности Тарантул можно изучить процесс формирования звезд и узнать, каким он был 10 млрд лет назад, когда появилось большинство звезд во Вселенной", — говорит Гвидо Де Марчи из Европейского космического агентства.

По словам ученых, туманность Тарантул можно назвать укрупненной версией более известной туманности Ориона. NGC 2070 в 100 раз больше последней и это самая большая область космоса, где рождаются новые звезды в ближней к нам части Вселенной.

Туманность Тарантул настолько яркий объект, что если бы он находился на расстоянии туманности Ориона, а это 1300 световых лет, то вероятно отбрасывал бы тень на Землю ночью.

[ + – ] По словам ученых, туманность Тарантул можно назвать укрупненной версией более известной туманности Ориона. NGC 2070 в 100 раз больше последней и это самая большая область космоса, где рождаются новые звезды в ближней к нам части Вселенной Фото: ESO

Что показывают новые изображения?

Ученым было известно, что в центре NGC 2070 рождаются самые массивные звезды, но они решили изучить большую часть туманности. В результате они обнаружили большие, холодные газовые облака, которые сжимаются, чтобы сформировались новые звезды.

"Мы считаем, что эти облака являются остатками более крупных газовых облаков и они разрушились под влиянием энергии, которую излучают молодые массивные звезды. Этот процесс называется звездной обратной связью", — говорит Тони Вонг из Университета штата Иллинойс, США.

[ + – ] Большое Магелланово облако Фото: ESA

Ученые считали, что в тех частях газовых облаков, которые ближе всего к массивным звездам, гравитация будет подавляться звездной обратной связью. Но оказалось, что этого не происходит, особенно это касается очень плотных частей газовых облаков.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру за 9 млрд лет истории Вселенной. Ее удалось обнаружить благодаря свету очень яркого квазара и этот свете летел к нам почти половину истории Вселенной.

Также Фокус писал о том, что новый объемный набор данных космического телескопа Gaia уже позволил ученым сделать некоторые открытия касательно звезд в Млечном Пути.