Найдена самая быстрорастущая черная дыра за 9 млрд лет истории Вселенной

Черная дыра поглощает в секунду столько вещества, которое можно сравнить с размером Земли.

Австралийские ученые смогли сделать два важных открытия с помощью телескопа в обсерватории Сайдинг-Спринг. Во-первых, они обнаружили чрезвычайно яркий квазар, который питает сверхмассивная черная дыра, а во-вторых, ученые считают, что эта черная дыра самая быстрорастущий подобный космический объект за 9 млрд лет истории Вселенной, сообщает The Guardian.

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Квазар – это ядро галактики, которая находится на самом начальном этапе своей эволюции. Эти очень яркие объекты по сути являются растущими черными дырами. Учитывая то, что галактика только формируется, то и черная дыра также эволюционирует и увеличивается в размерах с большой скоростью.

[ + – ] Квазар – это ядро галактики, которая находится на самом начальном этапе своей эволюции. Эти очень яркие объекты по сути являются растущими черными дырами Фото: NASA

Объект излучает в тысячи раз больше света, чем наша галактика

Ученые из Австралийского национального университета назвали новый чрезвычайно яркий квазар J114447.77-430859.3, или просто J1144. Астрономы полагают, что этот объект излучает в 7 тысяч раз больше света, чем вся галактика Млечный Путь.

Также ученые пришли к выводу, что питающая этот квазар черная дыра является самой быстрорастущей черной дырой за последние 9 млрд лет истории Вселенной. Также ученые считают, что J114447.77-430859.3 является самым ярким квазаром за тот же период времени.

По словам ученых, эта дыра увеличивается в размерах за счет поглощения огромного количества окружающего вещества. Исследователи полагают, что она поглощает такое количество вещества в секунду, которое соотносимо с размером Земли. Масса этой сверхмассивной черной дыры составляет 3 млрд масс нашего Солнца.

[ + – ] Яркое пятно голубого цвета - это квазар J114447.77-430859.3, который питает черная дыра, обнаруженный астралийскими астрономами Фото: The Guardian

Свет от квазара летел к нам половину истории Вселенной

"По нашим оценкам, этот объект находится на расстоянии примерно 7 млрд световых лет от нас. То есть свет от квазара летел к нам сквозь космос почти что половину истории существования Вселенной, если вспомнить, что Большой взрыв произошел 13,8 млрд лет назад", — говорит Кристофер Онкен из Австралийского национального университета.

По словам астрономов, во Вселенной существуют и другие черные дыры таких же гигантских размеров, но все они появились намного раньше, когда первые галактики сливались вместе гораздо чаще.

"Почему этот квазар является настолько ярким пока точно не ясно. Сами черные дыры не выпускают свет, но во время поглощения вещества они выпускают особое излучение и потому квазар может так ярко светиться, если этого излучения слишком много. Может быть миллиарды лет назад столкнулись две гигантские галактики и в результате к черной дыре направилось слишком много газа и пыли", — говорит Онкен.

[ + – ] По словам астрономов, во Вселенной существует и другие черные дыры таких же гигантских размеров, но все они появились намного раньше, когда первые галактики сливались вместе гораздо чаще Фото: The Jerusalem Post

Почему эту черную дыру раньше не находили?

По словам Онкена, астрономы занимаются поиском растущих черных дыр во Вселенной уже больше 50 лет. На сегодня уже известно о 880 тысячах таких объектов. Но почему же именно этот чрезвычайно яркий квазар и черная дыра ускользали от астрономов?

"Я думаю, что причина состоит в том, что J1144 находится очень близко к плоскости Млечного Пути. Астрономы часто не исследуют эти участки космоса из-за того, что здесь слишком много звезд и пыли, которые мешают обнаружить другие более далекие космические объекты", — говорит Онкен.

По словам Фионы Пантер из Университета Западной Австралии, квазаром можно считать то особое излучение, которое может выпускать черная дыра, во время поглощения ею вещества. Именно благодаря этому свету вообще можно обнаружить черные дыры.

"Но черные дыры не всасывают в себя объекты, они только притягивают силой своей гравитации их к себе, а когда они пересекают так называемый горизонт событий, то конечно же вещество исчезает. Например, если бы Солнце превратилось в черную дыру, то на Земле была бы вечная ночь, но движение планет изменилось бы не сильно, так как масса этой черной дыры была бы та же", — говорит Онкен.

Напоминаем, что астрономам удалось обнаружить блуждающую по Млечному Пути самую маленькую черную дыру.

Как уже писал Фокус, астрономы нашли новый тип черных дыр, и они могут стать ключом к пониманию тайны нашей галактики.

Кстати, в центре нашей галактики также существует черная дыра, как и в центре практически всех галактик. Она превышает массу Солнца в 4 млн раз. Что касается этой черной дыры, то буквально недавно астрономам удалось впервые в истории сделать фотографию этого космического объекта. Хотя другие ученые считают, что это изображение ошибочно, как уже писал Фокус.