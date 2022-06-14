Очень одинокая кроха. По Млечному Пути блуждает самая маленькая черная дыра

По словам ученых, эта черная дыра звездной массы, вероятно, является одной из 100 млн таких объектов в нашей галактике.

Астрономам удалось обнаружить первую в истории одинокую черную дыру звездной массы, которая летит в пространстве без сопровождения звезды-компаньона. Также ученые считают, что это может быть самая маленькая из известных черная дыра звездной массы, сообщает Space.

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Считается, что черные дыры звездной массы появляются после взрыва сверхновой звезды, масса которой как минимум в 20 раз больше Солнца. Если же у звезды масса находится в диапазоне от 8 до 20 масс Солнца, то после взрыва она оставляет нейтронную звезду, масса которой может быть всего в 2 раза больше солнечной.

Черные дыры звездной массы астрономы до этого наблюдали только в двойных системах, которые состоят из собственно черной дыры и звезды-компаньона, вещество которой поглощает черная дыра. В таких системах ученые не видели пока черных дыр, масса которых была бы меньше, чем 5 масс Солнца. Поэтому, новое открытие знаменует собой новую веху в астрономии, ведь эта черная дыра — это первый обнаруженный подобный объект звездной массы, который путешествует сам по Млечному Пути и может быть самой маленькой черной дырой из своего "вида".

[ + – ] Черные дыры звездной массы астрономы до этого наблюдали только в двойных системах, которые состоят из собственно черной дыры и звезды-компаньона, вещество которой поглощает черная дыра Фото: Brian Christensen/Stocktrek Images

Открытие этой черной дыры сделала команда астрономов под руководством Кайлаша Саху из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США. Блуждающую по галактике одинокую черную дыру, которая находится на расстоянии примерно в 5 тысяч световых лет от нас, обнаружили благодаря свету звезды, которая удалена от нас на 19 тысяч световых лет.

Изначально ученые в рамках исследования провели вычисления и предположили, что масса этой черной дыры-изгоя примерно в 7,1 раза больше массы Солнца. Но группа астрономов под руководством Кейси Лэма из Калифорнийского университета в Беркли, США, провела новые расчеты и выяснила, что масса этой черной дыры всего в 1,6 – 4,4 раза больше массы нашей звезды.

Ученые считают, что, учитывая примерное количество звезд в Млечном Пути, а это от 100 до 200 млрд, и возраст нашей галактики, который составляет примерно 13 млрд лет, в Млечном Пути может существовать 100 млн или даже больше черных дыр звездной массы. По словам ученых, большинство таких объектов будут находиться в двойных системах вместе со звездой-компаньоном, но много подобных черных дыр блуждают в галактике и их пока не обнаружили.

[ + – ] По словам ученых, большинство таких объектов будут находится в двойных системах вместе со звездой-компаньоном, но много подобных черных дыр блуждают в галактике и их пока не обнаружили Фото: ScienceAlert

Ученые возлагают большие надежды на новый космический телескоп Nancy Grace Roman, который начнет свою работу в 2027 году, ведь именно он способен найти тысячи таких черных дыр в Млечном Пути.

Что касается новых исследований Млечного Пути, то космический телескоп Gaia обнаружил звездную ДНК и разрушительные "звездотрясения". Ученые обнародовали новый набор данный, который поможет сделать несколько важных открытий в астрономии.

Также Фокус писал об очень редком типе звезд в нашей галактике, нового представителя которых недавно обнаружили астрономы. Это нейтронная звезда, которая является очень редким видом пульсаров.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование подтвердило существующую теорию о том, что черные дыры могут "убегать" из родной галактики. Причем делают они это с огромной скоростью.