Очень одинокая кроха. По Млечному Пути блуждает самая маленькая черная дыра
По словам ученых, эта черная дыра звездной массы, вероятно, является одной из 100 млн таких объектов в нашей галактике.
Астрономам удалось обнаружить первую в истории одинокую черную дыру звездной массы, которая летит в пространстве без сопровождения звезды-компаньона. Также ученые считают, что это может быть самая маленькая из известных черная дыра звездной массы, сообщает Space.
Считается, что черные дыры звездной массы появляются после взрыва сверхновой звезды, масса которой как минимум в 20 раз больше Солнца. Если же у звезды масса находится в диапазоне от 8 до 20 масс Солнца, то после взрыва она оставляет нейтронную звезду, масса которой может быть всего в 2 раза больше солнечной.
Черные дыры звездной массы астрономы до этого наблюдали только в двойных системах, которые состоят из собственно черной дыры и звезды-компаньона, вещество которой поглощает черная дыра. В таких системах ученые не видели пока черных дыр, масса которых была бы меньше, чем 5 масс Солнца. Поэтому, новое открытие знаменует собой новую веху в астрономии, ведь эта черная дыра — это первый обнаруженный подобный объект звездной массы, который путешествует сам по Млечному Пути и может быть самой маленькой черной дырой из своего "вида".
Открытие этой черной дыры сделала команда астрономов под руководством Кайлаша Саху из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США. Блуждающую по галактике одинокую черную дыру, которая находится на расстоянии примерно в 5 тысяч световых лет от нас, обнаружили благодаря свету звезды, которая удалена от нас на 19 тысяч световых лет.
Изначально ученые в рамках исследования провели вычисления и предположили, что масса этой черной дыры-изгоя примерно в 7,1 раза больше массы Солнца. Но группа астрономов под руководством Кейси Лэма из Калифорнийского университета в Беркли, США, провела новые расчеты и выяснила, что масса этой черной дыры всего в 1,6 – 4,4 раза больше массы нашей звезды.
Ученые считают, что, учитывая примерное количество звезд в Млечном Пути, а это от 100 до 200 млрд, и возраст нашей галактики, который составляет примерно 13 млрд лет, в Млечном Пути может существовать 100 млн или даже больше черных дыр звездной массы. По словам ученых, большинство таких объектов будут находиться в двойных системах вместе со звездой-компаньоном, но много подобных черных дыр блуждают в галактике и их пока не обнаружили.
Ученые возлагают большие надежды на новый космический телескоп Nancy Grace Roman, который начнет свою работу в 2027 году, ведь именно он способен найти тысячи таких черных дыр в Млечном Пути.
Что касается новых исследований Млечного Пути, то космический телескоп Gaia обнаружил звездную ДНК и разрушительные "звездотрясения". Ученые обнародовали новый набор данный, который поможет сделать несколько важных открытий в астрономии.
Также Фокус писал об очень редком типе звезд в нашей галактике, нового представителя которых недавно обнаружили астрономы. Это нейтронная звезда, которая является очень редким видом пульсаров.
Как уже писал Фокус, недавнее исследование подтвердило существующую теорию о том, что черные дыры могут "убегать" из родной галактики. Причем делают они это с огромной скоростью.