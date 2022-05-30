Побег черной дыры. Ученые нашли подтверждение невероятной теории

Новое исследование показывает, что черные дыры могут покидать свою галактику с огромной скоростью.

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Ученые обнаружили подтверждение тому, что после слияния черные дыры получают такой сильный толчок, который может выбросить их из родной галактики. Эти данные были получены с помощью детекторов гравитационных волн Virgo в Италии и LIGO в США, сообщает Express.

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Черные дыры можно обнаружить, не только наблюдая за излучением, которое выпускает вещество, поглощаемое черной дырой, но и с помощью гравитационных волн, которые уходят в космос при слиянии черных дыр. Некоторые из них кажется двигаются очень быстро. Поэтому возникла теория, которая говорит о том, что силу для своего движения черные дыры могут получать в результате слияния двух таких объектов.

Согласно этой теории, после слияния, черные дыры могут получить толчок для движения, если два объекта имеют разную массу и скорость вращения. Но до сих пор физики не имели доказательств, которые бы подтверждали эту теорию. Теория предполагает, что особенно сильные толчки происходят, когда орбитальная плоскость слияния черных дыр подвергнется прецессии — изменению положения оси вращения. Этот процесс должен оставить четкий сигнал в исходящих гравитационных волнах.

[ + – ] Процесс слияния черных дыр выделяет гравитационные волны, которые могут обнаружить детекторы на Земле Фото: Express

Теперь же ученые из Института гравитационной физики Макса Планка в Потсдаме, Германия, под руководством Виджая Вармы нашли подтверждение существующей теории проанализировав слияние черных дыр, которое они назвали GW200129.

Новое исследование показало, что огромная черная дыра, которая появилась в результате слияния получила огромный толчок для своего движения. Эта черная дыра с массой, которая в 60 раз больше массы Солнца, начала свое движение со скоростью примерно 5,4 млн км/час.

Эта скорость намного больше, чем скорость движения большинства галактик и почти в 3 раза выше скорости движения Млечного Пути. Это значит, что образовавшаяся в результате слияния черная дыра должна покинуть пределы ее галактики-хозяина.

[ + – ] Детектор гравитационных волн Virgo в Италии Фото: Express

По словам ученых, новые данные имеют важное значение для понимания природы сверхмассивных черных дыр, которые появляются в результате слияний черных дыр меньшего размера. Но ученые считают, что события слияния черных дыр, которые заканчиваются огромным толчком для движения новой черной дыры в межгалактическую пустоту не являются слишком частым явлением.

"Это исследование показывает, как можно использовать сигналы гравитационных волн для изучения неожиданных космических событий. Раньше считалось, что современные детекторы не справятся с такой работой, но они могут это сделать", — говорит Сол Теукольски из Корнеллского университета.

Как уже писал Фокус, астрономы нашли новый тип черных дыр, и они являются ключом к пониманию тайны Млечного Пути. Благодаря этим объектам можно лучше понять, как появилась черная дыра в центре нашей галактики.