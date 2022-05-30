Втеча чорної діри. Вчені знайшли підтвердження неймовірної теорії

Нове дослідження показує, що чорні діри можуть залишати свою галактику з величезною швидкістю.

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Учені знайшли підтвердження того, що після злиття чорні діри отримують такий сильний поштовх, який може викинути їх із рідної галактики. Ці дані отримані за допомогою детекторів гравітаційних хвиль Virgo в Італії та LIGO у США, повідомляє Express.

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Чорні діри можна виявити не тільки спостерігаючи за випромінюванням, яке випускає речовину, яку поглинає чорна діра, але й за допомогою гравітаційних хвиль, що йдуть у космос в разі злиття чорних дір. Деякі з них, здається, рухаються дуже швидко. Тому виникла теорія, яка говорить про те, що силу для свого руху чорні діри можуть отримувати внаслідок злиття двох таких об'єктів.

Відповідно до цієї теорії, після злиття, чорні діри можуть отримати поштовх для руху, якщо два об'єкти мають різну масу та швидкість обертання. Але досі фізики не мали доказів, які б підтверджували цю теорію. Теорія передбачає, що особливо сильні поштовхи відбуваються, коли орбітальна площина злиття чорних дір зазнає прецесії — зміни положення осі обертання. Цей процес має залишити чіткий сигнал у вихідних гравітаційних хвилях.

[ + – ] Процес злиття чорних дір виділяє гравітаційні хвилі, які можуть виявити детектори на Землі Фото: Express

Тепер вчені з Інституту гравітаційної фізики Макса Планка в Потсдамі, Німеччина, під керівництвом Віджая Варми знайшли підтвердження наявної теорії, проаналізувавши злиття чорних дір, яке вони назвали GW200129.

Нове дослідження показало, що величезна чорна діра, яка з'явилася внаслідок злиття, отримала величезний поштовх для свого руху. Ця чорна діра з масою, яка в 60 разів більша за масу Сонця, почала свій рух зі швидкістю приблизно 5,4 млн км/год.

Ця швидкість набагато більша за швидкість руху більшості галактик і майже в 3 рази вища за швидкість руху Чумацького Шляху. Це означає, що чорна діра, що утворилася внаслідок злиття, повинна залишити межі її галактики-власниці.

[ + – ] Детектор гравітаційних хвиль Virgo в Італії Фото: Express

За словами вчених, нові дані мають важливе значення для розуміння природи надмасивних чорних дір, які з'являються внаслідок злиття чорних дір меншого розміру. Але вчені вважають, що події злиття чорних дір, які закінчуються величезним поштовхом для руху нової чорної діри в міжгалактичну порожнечу, не є надто частим явищем.

"Це дослідження показує, як можна використовувати сигнали гравітаційних хвиль для вивчення несподіваних космічних подій. Раніше вважали, що сучасні детектори не впораються з такою роботою, але вони можуть це зробити", — каже Сол Теукольський із Корнелльського університету.

Як вже писав Фокус, астрономи знайшли новий тип чорних дірок, і вони є ключем до розуміння таємниці Чумацького Шляху. Завдяки цим об'єктам можна краще зрозуміти, як з'явилася чорна діра в центрі нашої галактики.