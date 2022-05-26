Астрономи знайшли новий тип чорних дір: вони — ключ до розуміння таємниці Чумацького Шляху
Ці чорні діри можуть надати нову інформацію про походження надмасивної чорної діри Стрілець А* у центрі нашої галактики.
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Учені з Університету штату Північна Кароліна США виявили раніше невідомі чорні діри в карликових галактиках, які дозволяють зрозуміти еволюцію надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху, повідомляє SciTechDaily.
Учені вважають, що Чумацький Шлях утворився внаслідок злиття великої кількості карликових галактик. І цей процес триватиме й надалі. Наприклад, відомі галактики Велика Магелланова хмара та Мала Магелланова хмара колись теж стануть частиною нашої галактики. У центрі таких карликових галактик перебувають масивні чорні діри, і під час злиття з гігантською галактикою їх поглине наша чорна діра Стрілець А*. Хоча астрономам тільки недавно вдалося отримати перше зображення цього об'єкта, деякі вчені вважають, що ці фотографії можуть бути помилковими, як уже писав Фокус.
Нове дослідження американських учених показує, що масивні чорні діри в центрах карликових галактик зустрічаються набагато частіше, ніж вважалося раніше.
"Це дивовижне відкриття, адже ці чорні діри ховалися в усіх на очах", — каже Мугдха Полімера з Університету штату Північна Кароліна.
Астрономи можуть виявити чорні діри лише тоді, коли вони ростуть. Під час цього процесу вони поглинають навколишню речовину в акреційному диску, і від них виходить випромінювання.
"Справа в тому, що чорні діри, що ростуть, випускають випромінювання, яке походить від новонароджених молодих зірок. Для визначення "хто є хто" існують спеціальні методики. Саме в процесі відбору інформації ми змогли виявити велику кількість масивних чорних дір у карликових галактиках. А це означає, що вони зустрічаються там частіше, ніж вважалося раніше", — каже Шейла Каннаппан із Університету штату Північна Кароліна.
За словами вчених, тепер теорія збіглася з практикою, і виявилося, що карликові галактики, які складаються в основному з водню та гелію, не тільки мають сплеск зореутворення, але в них також відбувається процес росту чорної діри.
"Наші дані показують, що це не просто чорні діри, що ростуть, а абсолютно новий тип чорних дір. Принаймні приблизно 80% цих об'єктів у карликових галактиках належать до нового типу", — говорить Полімера.
За словами вчених, ці галактики еволюціонують не тільки завдяки бурхливому утворенню нових зірок, а й масивним чорним дірам, що ростуть.
"Ми вважаємо, що ці чорні діри є основними будівельними блоками надмасивних чорних дір, таких як Стрілець А* у центрі Чумацького Шляху. Тепер ми хочемо отримати про них ще більше інформації", — говорить Каннаппан.
Нагадуємо, що NASA поділилося новим записом того, як звучать чорні діри.