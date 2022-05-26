Астрономи знайшли новий тип чорних дір: вони — ключ до розуміння таємниці Чумацького Шляху

Ці чорні діри можуть надати нову інформацію про походження надмасивної чорної діри Стрілець А* у центрі нашої галактики.

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Учені з Університету штату Північна Кароліна США виявили раніше невідомі чорні діри в карликових галактиках, які дозволяють зрозуміти еволюцію надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху, повідомляє SciTechDaily.

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Учені вважають, що Чумацький Шлях утворився внаслідок злиття великої кількості карликових галактик. І цей процес триватиме й надалі. Наприклад, відомі галактики Велика Магелланова хмара та Мала Магелланова хмара колись теж стануть частиною нашої галактики. У центрі таких карликових галактик перебувають масивні чорні діри, і під час злиття з гігантською галактикою їх поглине наша чорна діра Стрілець А*. Хоча астрономам тільки недавно вдалося отримати перше зображення цього об'єкта, деякі вчені вважають, що ці фотографії можуть бути помилковими, як уже писав Фокус.

[ + – ] Перше в історії зображення чорної діри в центрі Чумацького Шляху Фото: ESO

Нове дослідження американських учених показує, що масивні чорні діри в центрах карликових галактик зустрічаються набагато частіше, ніж вважалося раніше.

"Це дивовижне відкриття, адже ці чорні діри ховалися в усіх на очах", — каже Мугдха Полімера з Університету штату Північна Кароліна.

Астрономи можуть виявити чорні діри лише тоді, коли вони ростуть. Під час цього процесу вони поглинають навколишню речовину в акреційному диску, і від них виходить випромінювання.

[ + – ] Астрономи можуть виявити чорні діри лише тоді, коли вони ростуть. Під час цього процесу вони поглинають навколишню речовину в акреційному диску, і від них виходить випромінювання Фото: New Atlas

"Справа в тому, що чорні діри, що ростуть, випускають випромінювання, яке походить від новонароджених молодих зірок. Для визначення "хто є хто" існують спеціальні методики. Саме в процесі відбору інформації ми змогли виявити велику кількість масивних чорних дір у карликових галактиках. А це означає, що вони зустрічаються там частіше, ніж вважалося раніше", — каже Шейла Каннаппан із Університету штату Північна Кароліна.

За словами вчених, тепер теорія збіглася з практикою, і виявилося, що карликові галактики, які складаються в основному з водню та гелію, не тільки мають сплеск зореутворення, але в них також відбувається процес росту чорної діри.

"Наші дані показують, що це не просто чорні діри, що ростуть, а абсолютно новий тип чорних дір. Принаймні приблизно 80% цих об'єктів у карликових галактиках належать до нового типу", — говорить Полімера.

[ + – ] Учені вважають, що ці чорні діри є основними будівельними блоками надмасивних чорних дір, таких як Стрілець А* у центрі Чумацького Шляху Фото: Titan

За словами вчених, ці галактики еволюціонують не тільки завдяки бурхливому утворенню нових зірок, а й масивним чорним дірам, що ростуть.

"Ми вважаємо, що ці чорні діри є основними будівельними блоками надмасивних чорних дір, таких як Стрілець А* у центрі Чумацького Шляху. Тепер ми хочемо отримати про них ще більше інформації", — говорить Каннаппан.

Нагадуємо, що NASA поділилося новим записом того, як звучать чорні діри.