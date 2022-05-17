Потойбічний звук. NASA поділилося новим записом того, як звучать чорні діри (відео)

Американське космічне агентство озвучило дані, отримані рентгенівським космічним телескопом "Чандра".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Учені NASA змогли перетворити на звук акустичні хвилі, які випускають чорні діри. Одна з них розташована на скупченні галактик Персея, а інша є однією з найвідоміших чорних дір — це чорна діра в центрі галактики M87, повідомляє Voice of America.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зображення чорних дір отримати досить складно, адже їх оточує шар пилу та газу. Зараз астрономам вдалося зробити лише два знімки чорних дір, які розташовані в центрі галактики М87 і в центрі Чумацького Шляху. До речі, останнє зображення вчені представили загалу 12 травня 2022 року.

Проте вчені, як уже писав Фокус, навчилися "чути" звуки чорних дір. Досліднки озвучили рентгенівську луну, яку видає чорна діра тоді, коли вона поглинає свою зірку-компаньйона.

[ + – ] Космічний рентгенівський телескоп "Чандра" Фото: ISS

Тепер же NASA використовувало дані чорної діри в скупченні галактик Персея, отримані з найпотужнішого рентгенівського космічного телескопа "Чандра", щоб перетворити їх на звук. У цьому скупченні, яке розташоване на відстані 240 млн світлових років від нас, є тисячі галактик у величезній хмарі газу. Ця чорна діра, яка розміщена глибоко всередині скупчення Персея, випускає акустичні хвилі, які викликають брижі в гарячому газі цього скупчення.

Учені з'ясували, що вони можуть перетворити ці брижі на звук, щоб його могло почути людське вухо. Для цього знадобилося спеціальне обладнання. За словами вчених із NASA, існує популярна помилка, що в космосі немає звуку. Справді, більшість космосу існує у вакуумі, але в скупченнях галактик є велика кількість газу, і він забезпечує середовище поширення звукових хвиль.

[ + – ] Скупчення Персея — скупчення галактик у сузір'ї Персея Фото: ISS

У NASA представили не лише самі звукові хвилі, що походять від чорної діри, але й зробили їхню візуалізацію на основі даних телескопа "Чандра". Також у NASA показали, як "звучить" чорна діра, яка розташована в центрі галактики M87, яка перебуває на відстані приблизно 55 млн світлових років від нас.

Для того, щоб показати повну картину подій, що відбуваються, NASA також скористалося даними космічного телескопа "Габбл" і наземного радіотелескопа ALMA.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити ще один унікальний космічний об'єкт — це система з двох чорних дір. Учені передбачають, що згодом ці дві діри наблизиться одна до одної настільки близько, що зіллються в одну гігантську чорну діру.