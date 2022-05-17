Потусторонний звук. NASA поделилось новой записью того, как звучат черные дыры (видео)

Американское космическое агентство озвучило данные, которые были получены рентгеновским космическим телескопом "Чандра".

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Ученые NASA смогли преобразовать в звук акустические волны, которые выпускают черные дыры. Одна из них находится скоплении галактик Персея, а другая является одной из самых известных черных дыр – это черная дыра в центре галактики M87, сообщает Voice of America.

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Изображения черных дыр получить достаточно сложно, ведь их окружает слой пыли и газа. На сегодня астрономам удалось сделать только два снимка черных дыр, которые находятся в центре галактики М87 и в центре Млечного Пути. Кстати, последнее изображение ученые представили общественности 12 мая 2022 года.

Тем не менее ученые, как уже писал Фокус, научились "слышать" звуки черных дыр. Исследователи озвучили рентгеновское эхо, которое издает черная дыра в то время, когда она поглощает свою звезду-компаньона.

[ + – ] Космический рентгеновский телескоп "Чандра" Фото: NASA

Теперь же NASA использовало данные черной дыры в скоплении галактик Персея, полученные с самого мощного рентгеновского космического телескопа "Чандра", чтобы преобразовать их в звук. В этом скоплении, которое находится на расстоянии 240 млн световых лет от нас, находятся тысячи галактик в огромном облаке газа. Эта черная дыра, которая размещена глубоко внутри скопления Персея выпускает акустические волны, которые вызывают рябь в горячем газе этого скопления.

Ученые выяснили, что они могут преобразовать эту рябь в звук, чтобы его могло услышать человеческое ухо. Для этого потребовалось специальное оборудование. По словам ученых из NASA, существует популярное заблуждение, что в космосе нет звука. Действительно, большая часть космоса существует в вакууме, но в скоплениях галактик имеется большое количество газа, и оно обеспечивает среду для распространения звуковых волн.

[ + – ] Скопление Персея - скоплдение галактик в созвездии Персея Фото: NASA

В NASA представили не только сами звуковые волны, исходящие от черной дыры, но и сделали их визуализацию на основе данных телескопа "Чандра". Также в NASA показали, как "звучит" черная дыра, которая находится в центре галактики M87, которая находится на расстоянии в примерно 55 млн световых лет от нас.

Для того, чтобы показать полную картину происходящих событий NASA также воспользовалось данными космического телескопа Хаббла и наземного радиотелескопа ALMA.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось обнаружить еще один уникальный космический объект – это система из двух черных дыр. Ученые предсказывают, что со временем эти две дыры приблизится к друг друга настолько близко, что сольются в одну гигантскую черную дыру.