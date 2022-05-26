Астрономы нашли новый тип черных дыр: они ключ к пониманию тайны Млечного Пути

Эти черные дыры могут предоставить новую информацию о происхождении сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре нашей галактики.

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Ученые из Университета штата Северная Каролина, США обнаружили ранее неизвестные черные дыры в карликовых галактиках, которые позволяют понять эволюцию сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, сообщает SciTechDaily.

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Ученые считают, что Млечный Путь образовался в результате слияния большого количества карликовых галактик. И этот процесс будет продолжатся и дальше. Например, известные галактики Большое Магелланово облако и Малое Магелланово облако когда-то тоже станут частью нашей галактики. В центре таких карликовых галактик находятся массивные черные дыры и во время слияния с гигантской галактикой их дыры поглотит наша черная дыра Стрелец А*. Хотя астрономам только недавно удалось получить первое изображение этого объекта, некоторые ученые считают, что эти фотографии могут быть ошибочными, как уже писал Фокус.

[ + – ] Первое в истории изображение черной дыры в центре Млечного Пути Фото: ESO

Новое исследование американских ученых показывает, что массивные черные дыры в центрах карликовых галактик встречаются намного чаще, чем считалось ранее.

"Это удивительное открытие, ведь эти черные дыры прятались у всех на виду", — говорит Мугдха Полимера из Университета штата Северная Каролина.

Астрономы могут обнаружить черные дыры только тогда, когда они растут. Во время этого процесса они поглощают окружающее их вещество в аккреционном диске и от них исходит излучение.

[ + – ] Астрономы могут обнаружить черные дыры только тогда, когда они растут. Во время этого процесса они поглощают окружающее их вещество в аккреционном диске и от них исходит излучение Фото: New Atlas

"Дело в том, что растущие черные дыры выпускают излучение, которое исходит от новорожденных молодых звезд. Для определения "кто есть кто" существуют специальные методики. Именно в процессе отбора информации мы смогли обнаружить большое количество массивных черных дыр в карликовых галактиках. А это значит, что они встречаются там чаще, чем считалось раньше", — говорит Шейла Каннаппан из Университета штата Северная Каролина.

По словам ученых теперь теория совпала с практикой и оказалось, что карликовые галактики, которые состоят в основном из водорода и гелия, не только имеют всплеск звездообразования, но в них также происходит процесс роста черной дыры.

"Наши данные показывают, что это не просто растущие черные дыры, а абсолютно новый тип черных дыр. По крайней мере, примерно 80% этих объектов в карликовых галактиках принадлежит к новому типу", — говорит Полимера.

[ + – ] Ученые считают, что эти черные дыры являются основными строительными блоками сверхмассивных черных дыр, таких как Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: NASA/JPL

По словам ученых, эти галактики эволюционирует не только благодаря бурному образованию новых звезд, но и растущим массивным черным дырам.

"Мы считаем, что эти черные дыры являются основными строительными блоками сверхмассивных черных дыр, таких как Стрелец А* в центре Млечного Пути. Теперь мы хотим получить о них еще больше информации", — говорит Каннаппан.

Напоминаем, что NASA поделилось новой записью того, как звучат черные дыры.