Астрономы нашли новый тип черных дыр: они ключ к пониманию тайны Млечного Пути
Эти черные дыры могут предоставить новую информацию о происхождении сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре нашей галактики.
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Ученые из Университета штата Северная Каролина, США обнаружили ранее неизвестные черные дыры в карликовых галактиках, которые позволяют понять эволюцию сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, сообщает SciTechDaily.
Ученые считают, что Млечный Путь образовался в результате слияния большого количества карликовых галактик. И этот процесс будет продолжатся и дальше. Например, известные галактики Большое Магелланово облако и Малое Магелланово облако когда-то тоже станут частью нашей галактики. В центре таких карликовых галактик находятся массивные черные дыры и во время слияния с гигантской галактикой их дыры поглотит наша черная дыра Стрелец А*. Хотя астрономам только недавно удалось получить первое изображение этого объекта, некоторые ученые считают, что эти фотографии могут быть ошибочными, как уже писал Фокус.
Новое исследование американских ученых показывает, что массивные черные дыры в центрах карликовых галактик встречаются намного чаще, чем считалось ранее.
"Это удивительное открытие, ведь эти черные дыры прятались у всех на виду", — говорит Мугдха Полимера из Университета штата Северная Каролина.
Астрономы могут обнаружить черные дыры только тогда, когда они растут. Во время этого процесса они поглощают окружающее их вещество в аккреционном диске и от них исходит излучение.
"Дело в том, что растущие черные дыры выпускают излучение, которое исходит от новорожденных молодых звезд. Для определения "кто есть кто" существуют специальные методики. Именно в процессе отбора информации мы смогли обнаружить большое количество массивных черных дыр в карликовых галактиках. А это значит, что они встречаются там чаще, чем считалось раньше", — говорит Шейла Каннаппан из Университета штата Северная Каролина.
По словам ученых теперь теория совпала с практикой и оказалось, что карликовые галактики, которые состоят в основном из водорода и гелия, не только имеют всплеск звездообразования, но в них также происходит процесс роста черной дыры.
"Наши данные показывают, что это не просто растущие черные дыры, а абсолютно новый тип черных дыр. По крайней мере, примерно 80% этих объектов в карликовых галактиках принадлежит к новому типу", — говорит Полимера.
По словам ученых, эти галактики эволюционирует не только благодаря бурному образованию новых звезд, но и растущим массивным черным дырам.
"Мы считаем, что эти черные дыры являются основными строительными блоками сверхмассивных черных дыр, таких как Стрелец А* в центре Млечного Пути. Теперь мы хотим получить о них еще больше информации", — говорит Каннаппан.
Напоминаем, что NASA поделилось новой записью того, как звучат черные дыры.