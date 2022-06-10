Астрономы в Млечном Пути обнаружили чрезвычайно редкий космический объект

По словам ученых, количество подобных известных объектов в нашей галактике можно посчитать на пальцах рук и ног.

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Новый космический объект, который ранее не был занесен в астрономические каталоги, был обнаружен 7 июня 2022 года. Теперь же японские ученые официально подтвердили, что этот объект является аккрецирующим рентгеновским миллисекундным пульсаром. Хотя это только предварительные данные и нужны дополнительные исследования, но ученые уверены, что этот пульсар является еще одним дополнением к уже известным 18 подобным звездам в Млечном Пути, сообщает ScienceAlert.

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Рентгеновский свет от этого пульсара смог зафиксировать прибор Японского космического агентства под названием MAXI, который установлен на МКС. По словам Хитоси Негоро из Университета Нихон, Япония, новый пульсар находится на расстоянии примерно 30 тысяч световых лет от Земли и получил название MAXI J1816-195.

[ + – ] Рентгеновский свет от этого пульсара смог зафиксировать прибор Японского космического агентства под названием MAXI, который установлен на МКС Фото: NASA

По словам Питера Балта Центра космических полетов NASA имени Годдарда, американский прибор NICER, который установлен на МКС, также смог уловить рентгеновский свет от нового объекта. Данные прибора показали, что этот объект вращается вокруг своей оси со скоростью 528,6 раз в секунду.

Что такое пульсар?

Пульсар – это разновидность нейтронной звезды, которые являются очень маленькими и очень плотными объектами, которые появляются после того, как огромная звезда взорвалась сверхновой. Хотя их диаметр не превышает 20 км, по массе они больше, чем наше Солнце примерно в 2 раза.

Чтобы нейтронную звезду считали пульсаром, то она должна выпускать периодические пучки излучения и иметь магнитное поле. Некоторые пульсары вращаются так быстро, что они выпускают свои импульсы со скоростью в сотни раз в секунду и их называют миллисекундными пульсарами.

[ + – ] Пульсар в Парусах - это окруженный туманнностью пульсар, котрый находится в созвездии Парусов, который совершает Совершает 11,195 оборота в секунду Фото: wikipedia

Аккреция у пульсаров

Но некоторые пульсары находятся в двойной системе вместе со звездой-компаньоном на очень близком расстоянии друг от друга. В этом случае пульсар забирает вещество у своего "напарника" и этот процесс называется аккрецией. Когда "ворованное" вещество попадает на нейтронную звезду, то появляются вспышки, которые хорошо видны в рентгеновском диапазоне.

По словам ученых, иногда процесс аккреции пульсара может способствовать тому, что эта звезда начинает вращаться чрезвычайно быстро, то есть с миллисекундной скоростью. Именно такой аккрецирующий рентгеновский миллисекундный пульсар, который назвали MAXI J1816-195 и является представителем чрезвычайно редкого типа звезд в нашей галактике.

[ + – ] Некоторые пульсары находятся в двойной системе вместе со звездой-компаньоном на очень близком расстоянии друг от друга. В этом случае пульсар забирает вещество у своего "напарника" и этот процесс называется аккрецией. Когда "ворованное" вещество попадает на нейтронную звезду, то появляются вспышки, которые хорошо видны в рентгеновском диапазоне Фото: space.com

Поскольку открытие было сделано несколько дней назад, ученые продолжают свои исследования с помощью космических и наземных телескопов. Поэтому ученые обещают сообщать о новых подробностях, которые им удастся узнать об этом очень редком объекте в Млечном Пути.

Что касается других астрономических открытий, то ученые выяснили, что космический рассвет, период появления первых звезд в нашей Вселенной, закончился на 200 млн лет позже, чем считали ученые.

Также астрономы смогли зафиксировать очередной быстрый радиовсплеск, который имеет загадочную природу и источник которого точно не определен.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось выяснить, что из себя представляла Вселенная в первые секунды своего существования. Исследователи смогли увидеть распределение всех важных компонентов ранней Вселенной.