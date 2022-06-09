Темные века во Вселенной. Космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого

Новое открытие говорит о том, что первые звезды и галактики могут находиться намного ближе, а значит за ними легче наблюдать.

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Немецкие ученые выяснили, что процесс формирования первых звезд и галактик, который называется космический рассвет, закончился на 200 млн лет позже, чем считали раньше ученые, сообщает Daily Mail.

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Космическим рассветом астрономы называют время в истории ранней Вселенной, когда зажглись первые звезды и свет начал распространяться в космическом пространстве. Этот период наступил после так называемых Темных веков. Первые звезды были очень массивными и имели короткий период жизни, ведь они постоянно взрывались.

Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 млн лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики, а свет звезд начал реионизировать наполняющий Вселенную газообразный водород, потому этот период времени называется реионизацией.

[ + – ] Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 млн лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики, а свет звезд начал реионизировать наполняющий Вселенную газообразный водород, потому этот период времени называется реионизацией Фото: Daily Mail

Ученые считают, что этот период в ранней Вселенной закончился через 1,1 млрд лет после Большого взрыва, а это на 200 млн лет позже, чем показывали предыдущие исследования. Одним из важных выводов нового открытия является то, что первые звезды и галактики, учитывая новые данные, могут находиться намного ближе к нам и это позволяет их увидеть намного легче, чем считалось раньше.

Ученые надеются, что новый космический телескоп Уэбба сможет увидеть эти первые звезды, ведь его главная задача – заглянуть в самые ранние этапы развития Вселенной. Возможно, эти первые звезды попадут в объектив телескопа уже на начальном этапе его работы, и мы сможем их увидеть уже в этом году. По крайней мере в NASA уже сообщили, что первые полноценные научные снимки телескопа Уэбба будут обнародованы уже 12 июля 2022 года.

[ + – ] Ученые надеются, что новый космический телескоп Уэбба сможет увидеть эти первые звезды, ведь его главная задача – заглянуть в самые ранние этапы развития Вселенной. Возможно, эти первые звезды попадут в объектив телескопа уже на начальном этапе его работы, и мы сможем их увидеть уже в этом году Фото: NASA

Сейчас весь газообразный водород или межгалактический газ, который как следует из названия, заполняет все пространство между галактиками, полностью ионизирован. Но, когда именно закончился период реионизации, ученые продолжали горячо обсуждать много лет.

То, что процесс формирования первых звезд и галактик закончился на 200 млн лет позже, чем считалось, выяснила Сара Босман из Института астрономии Макса Планка. Она и ее коллеги, чтобы провести необходимые расчеты, которые привели к новым временным рамкам космического рассвета, использовали свет 67 квазаров.

Эти квазары, которые являются очень яркими активными ядрами новых галактик, подпитываются сверхмассивными черными дырами и расположены очень далеко. Ученые выяснили, что именно эти квазары сформировались примерно через 1 млрд лет после Большого взрыва.

[ + – ] Эти квазары, которые являются очень яркими активными ядрами новых галактик, подпитываются сверхмассивными черными дырами и расположены очень далеко. Ученые выяснили, что именно эти квазары сформировались примерно через 1 млрд лет после Большого взрыва Фото: Daily Mail

Изучая свет этих квазаров ученые смогли выяснить, когда он перестал проходить через нейтральный водород и вместо этого начал встречаться только с ионизированным водородом в пространстве между галактиками. В результате ученые рассчитали новую дату окончания периода космического рассвета, и пришли к выводу, что он закончился через 1,1 млрд лет после Большого взрыва.

"Теперь у нас есть доказательства того, что период реионизации закончился позже, а значит эти первые звезды и галактики могут находиться ближе к нам и современные телескопы, такие как телескоп Уэбба, смогут их увидеть", — говорит Фредерик Дэвис из Института астрономии Макса Планка.

Напоминаем, что астрономы нашли загадочные объекты рядом с самым ярким квазаром во Вселенной. Это две необычные радиоструктуры, которых раньше ученые не наблюдали.

Также Фокус писал о том, что астрономы уловили второй повторяющийся сигнал из космоса и он почти идентичен первому. Речь идет о быстром радиовсплеске с загадочной природой.