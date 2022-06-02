Во всей красе. В NASA назвали дату, когда телескоп Уэбба выпустит первый полноценный снимок

В этот знаковый летний день телескоп впервые покажет первые изображения научного качества.

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После того, как новый инфракрасный космический телескоп Уэбба отправился в космос, прошло уже полгода. Через месяц после запуска обсерватория проходила подготовку к работе, включая настройку всех четырех главных приборов. Были выпущены даже несколько тестовых фотографий и вот наконец NASA назвало знаковую дату: когда же космический телескоп Уэбба, стоимостью 10 млрд долларов, начнет свою полноценную работу и покажет первые снимки научного качества, сообщает Space.

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Согласно заявлению NASA, новая страница в истории астрономии будет "написана" уже 12 июля 2022 года. Но какие именно фотографии, то есть каких космических объектов или объекта, покажет телескоп пока остается загадкой. Эту информацию NASA держит в строжайшем секрете.

"Первые полноценные научные изображения космического телескопа Уэбба покажут все возможности его мощных приборов. Благодаря этим изображениям можно будет понять, какие невероятные снимки ждут нас в будущем. Мы уверены, что эти фотографии произведут неизгладимое впечатление не только на астрономов, но и на всех жителей Земли", — говорит Клаус Понтоппидан из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США.

Как уже писал Фокус, в мае ученые уже показали первые невероятно четкие и красивые фотографии галактики-спутника Млечного Пути, которые сделал телескоп Уэбба после настройки всех приборов.

[ + – ] На этом сравнительном изображении показан снимок части галактики Большое Магелланово облако, которое сделал космический телескоп "Спитцер" (слева) и телескоп Уэбба (справа) Фото: NASA

Но эти изображения, как и предыдущая серия фотографий, как уже писал Фокус, все же были тестовыми снимками, которые еще нельзя назвать полноценными научными работами. Их сделали, чтобы оценить все возможности нового инфракрасного космического телескопа Уэбба.

[ + – ] NASA показало изображения, которые сделал телескоп Уэбба после завершения настройки всех приборов и выравнивания главного зеркала Фото: NASA

В NASA заявили, что изображения, которые покажут 12 июля, будут сделаны после окончательной, и уже последней перед началом полноценной работы, проверки всех приборов космической обсерватории. По словам ученых, несмотря на то, что они уверены в том, что все приборы будут работать хорошо и слажено, они пока не могут даже представить, как будут выглядеть первые научные фотографии Уэбба.

В любом случаем эти инфракрасные изображение Вселенной будут уникальными, ведь телескоп Уэбба находится в глубоком космосе и имеет 4 мощных научных прибора и огромное зеркало, состоящее из 18 сегментов. У новой обсерватории есть уникальная возможность делать снимки самых первых галактик, которые появились в ранней Вселенной.

[ + – ] Телескоп Уэбба имеет 4 мощных научных прибора и огромное зеркало, состоящее из 18 сегментов Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, телескоп покажет не только изображения какого-то космического объекта, но и предоставит ученым другие важные данные, ведь для этого он и был создан, чтобы собирать максимум информации.

[ + – ] Согласно заявлению NASA, телескоп покажет не только изображения какого-то космического объекта, но и предоставит ученым другие важные данные, ведь для этого он был и создан, чтобы собирать максимум информации Фото: NASA

В NASA говорят, что первый набор данных, включая полноценные научные изображения должны будут содержать в себе информацию о том, чем будет и дальше заниматься телескоп: ранняя Вселенная, эволюция галактик, жизненный цикл звезд и другие планеты.

Фокус уже писал о том, что будет изучать космический телескоп Уэбба после начала своей полноценной работы. По словам Ученых из миссии Уэбба, в первых год своей работы телескоп сосредоточит свое внимание, среди прочего, на коричневых карликах, скоплениях галактик, скоплениях звезд, квазарах, областях звездообразования, на молодых звездах, а также экзопланетах. Не оставит без внимания телескоп и нашу Солнечную систему.

"С началом полноценной работы телескопа Уэбба начнется абсолютно новый этап в изучении Вселенной. Нас ждут невероятные открытия. И первые изображения, которые будут обнародованы 12 июля – это кульминация всей многолетней работы огромной команды специалистов. Это будет начало новой страницы в истории астрономии", — говорит Эрик Смит из NASA.