UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Во всей красе. В NASA назвали дату, когда телескоп Уэбба выпустит первый полноценный снимок

937
космический телескоп Уэбба
Фото: NASA | В NASA назвали дату, когда космический телескоп Уэбба начнет свою полноценную научную работу

В этот знаковый летний день телескоп впервые покажет первые изображения научного качества.

После того, как новый инфракрасный космический телескоп Уэбба отправился в космос, прошло уже полгода. Через месяц после запуска обсерватория проходила подготовку к работе, включая настройку всех четырех главных приборов. Были выпущены даже несколько тестовых фотографий и вот наконец NASA назвало знаковую дату: когда же космический телескоп Уэбба, стоимостью 10 млрд долларов, начнет свою полноценную работу и покажет первые снимки научного качества, сообщает Space.

Согласно заявлению NASA, новая страница в истории астрономии будет "написана" уже 12 июля 2022 года. Но какие именно фотографии, то есть каких космических объектов или объекта, покажет телескоп пока остается загадкой. Эту информацию NASA держит в строжайшем секрете.

"Первые полноценные научные изображения космического телескопа Уэбба покажут все возможности его мощных приборов. Благодаря этим изображениям можно будет понять, какие невероятные снимки ждут нас в будущем. Мы уверены, что эти фотографии произведут неизгладимое впечатление не только на астрономов, но и на всех жителей Земли", — говорит Клаус Понтоппидан из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США.

Как уже писал Фокус, в мае ученые уже показали первые невероятно четкие и красивые фотографии галактики-спутника Млечного Пути, которые сделал телескоп Уэбба после настройки всех приборов.

Большое Магелланово облако
На этом сравнительном изображении показан снимок части галактики Большое Магелланово облако, которое сделал космический телескоп "Спитцер" (слева) и телескоп Уэбба (справа)
Фото: NASA

Но эти изображения, как и предыдущая серия фотографий, как уже писал Фокус, все же были тестовыми снимками, которые еще нельзя назвать полноценными научными работами. Их сделали, чтобы оценить все возможности нового инфракрасного космического телескопа Уэбба.

Телескоп Уэбба
NASA показало изображения, которые сделал телескоп Уэбба после завершения настройки всех приборов и выравнивания главного зеркала
Фото: NASA

В NASA заявили, что изображения, которые покажут 12 июля, будут сделаны после окончательной, и уже последней перед началом полноценной работы, проверки всех приборов космической обсерватории. По словам ученых, несмотря на то, что они уверены в том, что все приборы будут работать хорошо и слажено, они пока не могут даже представить, как будут выглядеть первые научные фотографии Уэбба.

В любом случаем эти инфракрасные изображение Вселенной будут уникальными, ведь телескоп Уэбба находится в глубоком космосе и имеет 4 мощных научных прибора и огромное зеркало, состоящее из 18 сегментов. У новой обсерватории есть уникальная возможность делать снимки самых первых галактик, которые появились в ранней Вселенной.

Телескоп Уэбба
Телескоп Уэбба имеет 4 мощных научных прибора и огромное зеркало, состоящее из 18 сегментов
Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, телескоп покажет не только изображения какого-то космического объекта, но и предоставит ученым другие важные данные, ведь для этого он и был создан, чтобы собирать максимум информации.

Телескоп Уэбба
Согласно заявлению NASA, телескоп покажет не только изображения какого-то космического объекта, но и предоставит ученым другие важные данные, ведь для этого он был и создан, чтобы собирать максимум информации
Фото: NASA

В NASA говорят, что первый набор данных, включая полноценные научные изображения должны будут содержать в себе информацию о том, чем будет и дальше заниматься телескоп: ранняя Вселенная, эволюция галактик, жизненный цикл звезд и другие планеты.

Фокус уже писал о том, что будет изучать космический телескоп Уэбба после начала своей полноценной работы. По словам Ученых из миссии Уэбба, в первых год своей работы телескоп сосредоточит свое внимание, среди прочего, на коричневых карликах, скоплениях галактик, скоплениях звезд, квазарах, областях звездообразования, на молодых звездах, а также экзопланетах. Не оставит без внимания телескоп и нашу Солнечную систему.

"С началом полноценной работы телескопа Уэбба начнется абсолютно новый этап в изучении Вселенной. Нас ждут невероятные открытия. И первые изображения, которые будут обнародованы 12 июля – это кульминация всей многолетней работы огромной команды специалистов. Это будет начало новой страницы в истории астрономии", — говорит Эрик Смит из NASA.