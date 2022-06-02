У всій красі. У NASA назвали дату, коли телескоп Вебба випустить перший повноцінний знімок

Цього знакового літнього дня телескоп уперше покаже перші зображення наукової якості.

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Після того, як новий інфрачервоний космічний телескоп Вебба вирушив у космос, минуло вже пів року. Через місяць після запуску обсерваторія проходила підготовку до роботи, вмикаючи налаштування чотирьох головних приладів. Було випущено навіть кілька тестових фотографій, і ось нарешті NASA назвало знакову дату, коли ж космічний телескоп Вебба вартістю 10 млрд доларів почне свою повноцінну роботу й покаже перші знімки наукової якості, повідомляє Space.

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Згідно із заявою NASA, нову сторінку в історії астрономії буде "написано" вже 12 липня 2022 року. Але які саме фотографії, тобто якихось космічних об'єктів чи об'єкта, покаже телескоп, поки що залишається загадкою. Цю інформацію NASA тримає в найсуворішому секреті.

"Перші повноцінні наукові зображення космічного телескопа Вебба покажуть усі можливості його потужних приладів. Завдяки цим зображенням можна буде зрозуміти, які неймовірні знімки чекають на нас у майбутньому. Ми впевнені, що ці фотографії справлять незабутнє враження не тільки на астрономів, а й на всіх жителів Землі", — каже Клаус Понтоппідан із Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США.

Як уже писав Фокус, у травні вчені вже показали перші неймовірно чіткі та красиві фотографії галактики-супутника Чумацького Шляху, які зробив телескоп Вебба після налаштування всіх приладів.

[ + – ] На цьому порівняльному зображенні показаний знімок частини галактики Велика Магелланова хмара, яку зробив космічний телескоп "Спітцер" (ліворуч) і телескоп Вебба (праворуч) Фото: NASA

Але ці зображення, як і попередня серія фотографій, як уже писав Фокус, усе ж таки були тестовими знімками, які ще не можна назвати повноцінними науковими роботами. Їх зробили, щоб оцінити всі можливості нового інфрачервоного космічного телескопа Вебба.

[ + – ] NASA показало зображення, які зробив телескоп Вебба після завершення налаштування всіх приладів і вирівнювання головного дзеркала Фото: NASA

У NASA заявили, що зображення, які покажуть 12 липня, будуть зроблені після остаточної та вже останньої перед початком повноцінної роботи перевірки всіх приладів космічної обсерваторії. За словами вчених, незважаючи на те, що вони впевнені в тому, що всі прилади працюватимуть добре та злагоджено, вони поки що не можуть навіть уявити, який вигляд матимуть перші наукові фотографії Вебба.

У будь-якому випадку ці інфрачервоні зображення Всесвіту будуть унікальними, адже телескоп Вебба перебуває в глибокому космосі та має 4 потужні наукові прилади та величезне дзеркало, що складається з 18 сегментів. Нова обсерваторія має унікальну можливість робити знімки найперших галактик, які з'явилися в ранньому Всесвіті.

[ + – ] Телескоп Вебба має 4 потужні наукові прилади та величезне дзеркало, що складається з 18 сегментів Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, телескоп покаже не лише зображення якогось космічного об'єкта, а й надасть ученим інші важливі дані, адже для цього він був створений, щоб збирати максимум інформації.

[ + – ] Згідно із заявою NASA, телескоп покаже не лише зображення якогось космічного об'єкта, а й надасть науковцям інші важливі дані, адже для цього він був створений, щоб збирати максимум інформації Фото: NASA

У NASA кажуть, що перший набір даних, включаючи повноцінні наукові зображення, повинні будуть містити в собі інформацію про те, чим і далі займатиметься телескоп: ранній Усесвіт, еволюція галактик, життєвий цикл зірок та інші планети.

Фокус уже писав про те, що вивчатиме космічний телескоп Вебба після початку своєї повноцінної роботи. За словами вчених із місії Вебба, у перші роки своєї роботи телескоп зосередить свою увагу, серед іншого, на коричневих карликах, скупченнях галактик, скупченнях зірок, квазарах, областях зореутворення, на молодих зірках, а також екзопланетах. Не залишить поза увагою телескоп і нашу Сонячну систему.

"Із початком повноцінної роботи телескопа Вебба розпочнеться абсолютно новий етап у вивченні Всесвіту. На нас чекають неймовірні відкриття. І перші зображення, які будуть оприлюднені 12 липня, — це кульмінація всієї багаторічної роботи величезної команди фахівців. Це буде початок нової сторінки в історії астрономії", — каже Ерік Сміт із NASA.