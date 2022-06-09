Темні віки у Всесвіті. Космічний світанок розпочався на 200 млн років пізніше передбачуваного

Нове відкриття говорить про те, що перші зірки та галактики можуть бути набагато ближчими, а значить за ними легше спостерігати.

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Німецькі вчені з'ясували, що процес формування перших зірок і галактик, який називається космічний світанок, закінчився на 200 млн років пізніше, ніж вважали раніше вчені, повідомляє Daily Mail.

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Космічним світанком астрономи називають час в історії раннього Всесвіту, коли спалахнули перші зірки й світло почало поширюватися в космічному просторі. Цей період настав після так званих темних століть. Перші зірки були дуже масивними та мали короткий період життя, адже вони постійно вибухали.

Вчені вважають, що космічний світанок розпочався приблизно через 250-350 млн років після Великого вибуху. З'явилися не тільки перші зірки, а й перші галактики, а світло зірок почало реіонізувати газоподібний водень, що наповнює Всесвіт, тому цей період називається реіонізацією.

[ + – ] Вчені вважають, що космічний світанок розпочався приблизно через 250-350 млн років після Великого вибуху. З'явилися не тільки перші зірки, а й перші галактики, а світло зірок почало реіонізувати газоподібний водень, що наповнює Всесвіт, тому цей період називається реіонізацією Фото: Daily Mail

Вчені вважають, що цей період у ранньому Всесвіті закінчився через 1,1 млрд років після Великого вибуху, а це на 200 млн років пізніше, ніж показували попередні дослідження. Одним з важливих висновків нового відкриття є те, що перші зірки й галактики, враховуючи нові дані, можуть бути набагато ближчими до нас і це дозволяє їх побачити набагато легше, ніж вважали раніше.

Вчені сподіваються, що новий космічний телескоп Вебба зможе побачити ці перші зірки, адже його головне завдання — зазирнути в ранні етапи розвитку Всесвіту. Можливо, ці перші зірки потраплять до об'єктива телескопа вже на початковому етапі його роботи, і ми зможемо їх побачити вже цього року. Принаймні, в NASA вже повідомили, що перші повноцінні наукові знімки телескопа Вебба оприлюднять вже 12 липня 2022 року.

[ + – ] Вчені сподіваються, що новий космічний телескоп Вебба зможе побачити ці перші зірки, адже його головне завдання — зазирнути в ранні етапи розвитку Всесвіту. Можливо, ці перші зірки потраплять до об'єктиву телескопа вже на початковому етапі його роботи, і ми зможемо їх побачити вже цього року. Фото: NASA

Зараз весь газоподібний водень або міжгалактичний газ, який, як випливає з назви, заповнює весь простір між галактиками, повністю іонізований. Але коли саме закінчився період реіонізації, вчені продовжували гаряче обговорювати багато років.

Те, що процес формування перших зірок та галактик закінчився на 200 млн років пізніше, ніж вважалося, з'ясувала Сара Босман з Інституту астрономії Макса Планка. Вона та її колеги, щоб провести необхідні розрахунки, які призвели до нових часових рамок космічного світанку, використали світло 67 квазарів.

Ці квазари, які є дуже яскравими активними ядрами нових галактик, підживлюються надмасивними чорними дірами та розташовані дуже далеко. Вчені з'ясували, що саме ці квазари сформувалися приблизно через 1 млрд років після Великого вибуху.

[ + – ] Ці квазари, які є дуже яскравими активними ядрами нових галактик, підживлюються надмасивними чорними дірками та розташовані дуже далеко. Вчені з'ясували, що саме ці квазари сформувалися приблизно через 1 млрд років після Великого вибуху Фото: Daily Mail

Вивчаючи світло цих квазарів, вчені змогли з'ясувати, коли воно перестало проходити через нейтральний водень і натомість почало зустрічатися тільки з іонізованим воднем у просторі між галактиками. В результаті вчені розрахували нову дату закінчення періоду космічного світанку і дійшли висновку, що він закінчився через 1,1 млрд років після Великого вибуху.

"Тепер у нас є докази того, що період реіонізації закінчився пізніше, а отже, ці перші зірки і галактики можуть знаходитися ближче до нас і сучасні телескопи, такі як телескоп Вебба, зможуть їх побачити", — говорить Фредерік Девіс з Інституту астрономії Макса Планка.

Нагадуємо, що астрономи знайшли загадкові об'єкти поруч із найяскравішим квазаром у Всесвіті. Це дві незвичайні радіоструктури, яких раніше вчені не спостерігали.

Також Фокус писав про те, що астрономи вловили другий сигнал з космосу, що повторюється, і він майже ідентичний першому. Йдеться про швидкий радіосплеск із загадковою природою.