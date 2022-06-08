Астрономи знайшли загадкові об'єкти поряд із найяскравішим квазаром у Всесвіті (фото)

Вченим вдалося знайти два великі загадкові об'єкти, які вириваються із найяскравішої чорної діри.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міжнародна група вчених за допомогою радіотелескопа ALMA виявила навколо квазара 3C 273, який є надмасивною чорною дірою та джерелом потужних радіохвиль, дві загадкові радіоструктури, яких вони раніше ніколи не бачили, повідомляє ScienceAlert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відповідно до сучасних уявлень, квазари – це активні ядра галактик, які лише розпочинають свою еволюційну історію. У квазарі знаходиться надмасивна темна діра, яка поглинаючи навколишню речовину випускає сильне випромінювання.

Квазар 3C 273, який знаходиться в сузір'ї Діви, є першим подібним об'єктом в історії, який виявили вчені ще у 1959 як потужне радіоджерело. Цей квазар знаходиться на відстані 2,4 млрд світлових років від Землі, і він яскравіший за Сонце в 4 трильйони разів. Цей квазар вважається найяскравішим космічним об'єктом у відомому Всесвіті.

[ + – ] Один із перших знімків квазара 3C 273, який зробив космічний телескоп Габбл Фото: NASA

Самі по собі чорні діри не можуть випромінювати світло, але коли речовина, яка їх оточує, у вигляді акреційного диска, потрапляє в чорну діру, відбувається викид випромінювання, який астрономи виявляють у вигляді радіохвиль.

Вже багато років вчені вивчають цей квазар, але через те, що він дуже яскравий, у них не було можливості дізнатися більше про те, що відбувається в його рідній галактиці. Але під час нового дослідження міжнародна група вчених змогла відокремити світло квазара 3C 273 від світла, яке випромінює галактика, ядром якої він є. В результаті залишилися тільки радіохвилі, що походять від галактики і завдяки цьому астрономи виявили дві раніше не відомі загадкові радіоструктури.

[ + – ] Квазар 3C 273, що спостерігається за допомогою космічного телескопа Габбл (ліворуч) та наземного радіотелескопа ALMA (праворуч). Великий радіотуман показаний синьо-білим кольором, а яскравий струмінь показаний оранжевим кольором Фото: NASA

Одна з цих структур схожа на туман із радіовипромінювання величезних розмірів, який охоплює всю галактику і далі йде на десятки тисяч світлових років. Але цей туман перекриває інша структура — це струмінь плазми гігантських розмірів, який називається релятивістський струмінь і він теж іде у космос на десятки тисяч світлових років.

Вчені вважають, що подібні струмені, які випускають квазари або інші надмасивні чорні дірки, швидше за все виникають через взаємодію чорної дірки і диска з речовини, що її оточує. Згідно з сучасними науковими уявленнями, релятивістський струмінь складається з іонізованої речовини, яка летить у космос із майже швидкістю світла.

[ + – ] Найкраще зображення квазара 3C 273, яке зробив космічний телескоп Габбл Фото: NASA

У процесі спостережень астрономи припустили, що ці дві нові радіоструктури були створені не пов'язаними між собою явищами. Вчені вважають, що великий радіотуман, який охоплює всю галактику, виникає з водню, який є джерелом появи нових зірок. Цей водень іонізує сам квазар. За словами вчених, вони вперше спостерігали таке явище, коли іонізований газ поширюється на десятки тисяч світлових років навколо надмасивної чорної діри.

Існують теорії, згідно з якими квазари можуть іонізувати стільки газу у своїй галактиці, що там не з'являться нові зірки. Але вчені з'ясували, що незважаючи на величезну кількість іонізованого водню, це особливо не перешкоджало зореутворенню.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Габбл зробив найбільший знімок космосу і побив рекорд у пошуках рідкісних галактик.

Що стосується незвичайних структур, то, як писав Фокус, марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті дивні стовпи.