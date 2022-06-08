Астрономы нашли загадочные объекты рядом с самым ярким квазаром во Вселенной (фото)

Ученым удалось найти два больших загадочных объекта, которые вырываются из самой яркой черной дыры.

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Международная группа ученых с помощью радиотелескопа ALMA обнаружила вокруг квазара 3C 273, который является сверхмассивной черной дырой и источником мощных радиоволн, две загадочные радиоструктуры, которых они раньше никогда не видели, сообщает ScienceAlert.

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Согласно современным представлениям, квазары – это активные ядра галактик, которые только начинают свою эволюционную историю. В квазаре находится сверхмассивная черная дыра, которая поглощая окружающее вещество выпускает мощное излучение.

Квазар 3C 273, который находится в созвездии Девы, является первым подобным объектом в истории, который обнаружили ученые еще в 1959 году как мощный радиоисточник. Этот квазар находится на расстоянии в 2,4 млрд световых лет от Земли, и он ярче Солнца в 4 триллиона раз. Данный квазар считается самым ярким космическим объектом в известной Вселенной.

[ + – ] Один из первых снимков квазара 3C 273, который сделал космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Сами по себе черные дыры не могут излучать свет, но когда вещество, которое их окружает в виде аккреционного диска, попадает в черную дыру, то происходит выброс излучения, которое астрономы обнаруживают в виде радиоволн.

Уже много лет ученые изучают этот квазар, но из-за того, что он очень яркий у них не было возможности узнать больше о том, что происходит в его родной галактике. Но в ходе нового исследования международная группа ученых смогла отделить свет квазара 3C 273 от света, который излучает галактика, ядром которой он является. В результате остались только радиоволны, исходящие от галактики и благодаря этому астрономы обнаружили две ранее не известные загадочные радиоструктуры.

[ + – ] Квазар 3C 273, наблюдаемый с помощью космического телескопа Хаббл (слева) и наземного радиотелескопа ALMA (справа). Большой радиотуман показан сине-белым цветом, а яркая струя показана оранжевым цветом Фото: NASA

Одна из этих структур похожа на туман из радиоизлучения огромных размеров, который охватывает всю галактику и дальше уходит на десятки тысяч световых лет. Но этот туман перекрывает другая структура – это струя плазмы гигантских размеров, которая называется релятивистская струя и она тоже уходит в космос на десятки тысяч световых лет.

Ученые считают, что подобные струи, которые выпускают квазары или другие сверхмассивные черные дыры, скорее всего возникают из-за взаимодействия черной дыры и окружающего ее диска из вещества. Согласно современным научным представлениям, релятивистская струя состоит из ионизированного вещества, которое летит в космос с почти что скоростью света.

[ + – ] Самое лучшее изображение квазара 3C 273, которое сделал космчиеский телескоп Хаббл Фото: NASA

В ходе наблюдений, астрономы предположили, что эти две новые радиоструктуры были созданы не связанными между собой явлениями. Ученые считают, что большой радиотуман, который охватывает всю галактику возникает из водорода, который является источником появления новых звезд. Этот водород ионизирует сам квазар. По словам ученых, они впервые наблюдали такое явление, когда ионизированный газ распространяется на десятки тысяч световых лет вокруг сверхмассивной черной дыры.

Существуют теории, согласно которым квазары могут ионизировать столько газа в своей галактике, что там не будут появляется новые звезды. Но ученые выяснили, что несмотря на огромное количество ионизированного водорода, это особо не препятствовало звездообразованию.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл сделал самый большой снимок космоса и побил рекорд в поисках редких галактик.

Что касается необычных структур, то, как писал Фокус, марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете странные "столбы".