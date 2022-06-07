Самый большой снимок из космоса: телескоп Хаббл побил рекорд в поисках редких галактик (фото)

Телескопу удалось сфотографировать область космоса, которая в 6 раз превышает размер Луны, если смотреть с Земли.

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Ученые обнародовали самое большое изображение в ближнем инфракрасном диапазоне, которое когда-либо делал космический телескоп Хаббл. Эти данные позволяют нанести на карту области образования новых звезд и узнать, как возникли самые ранние и самые далекие галактики, сообщает Phys.

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Новый обзор далеких участков космоса получил название 3D-DASH. С помощью новых данных ученые могут найти самые редкие галактики во Вселенной. Космическому телескопу Хаббл удалось запечатлеть область космоса в ближнем инфракрасном диапазоне, которая превышает видимый размер Луны с Земли в 6 раз.

[ + – ] Участок неба, полученный с помощью 3D-DASH, показывает самые яркие и редкие объекты Вселенной, такие как галактики-монстры Фото: phys.org

По словам ученых, пока что это рекорд и его скорее всего, даже не сможет побить телескоп Уэбба, так как его больше интересуют мелкие детали более меньших областей космоса.

На данный момент самое большое изображение космоса в ближнем инфракрасном диапазоне. Изображения больших размеров смогут делать только будущие космические телескопы Nancy Grace Roman и Euclid.

"Уже 30 лет телескоп Хаббл помогает изучать Вселенную и ее изменения за последние 10 млрд лет. Но с помощью нового обзора мы можем разгадать еще больше тайн других галактик, а не только Млечного Пути", — говорит Ламия Моула из Университета Торонто.

[ + – ] Галактики, которые смог сфотографировать Хаббл Фото: phys.org

По словам ученых, именно изображения в ближнем инфракрасном диапазоне дают возможность увидеть самые ранние и самые далекие, а также самые редкие галактики во Вселенной. Ученые только приступают к обработке полученных данных, но надеются обнаружить самые массивные галактики во Вселенной, очень активные черные дыры и галактики, которые скоро столкнутся и сольются в одну огромную галактику.

"Очень интересно понять, как формируются галактики-монстры, как изменяется их структура, что является причиной этих изменений. Слияния галактик – это события, которые редко удается запечатлеть, поэтому мы надеемся получить очень много информации", — говорит Моула.

[ + – ] Галактики, которые смог сфотографировать Хаббл Фото: phys.org

Чтобы создать самый крупный снимок космоса, телескоп Хаббл использовал новые методы, с помощью которых можно увеличить захват фотографируемой области, а также частоту создания фотографий. Полученные снимки в последствии составляются в одну космическую мозаику.

Напоминаем, что космический телескоп Хаббл сделал снимок двух очень далеких галактик, которые вместе имеют название Arp 303, и расположены на расстоянии в 275 млн световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, какой была Вселенная в первые секунды после Большого взрыва. Это им удалось сделать благодаря новой компьютерной симуляции.

Напоминаем, что астрофизики создали "машину времени", чтобы увидеть, как рождались древние галактики во Вселенной.