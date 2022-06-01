Телескоп Хаббл запечатлел две очень далекие галактики в 275 млн световых лет (фото)

На новом изображении Хаббла в центре внимания находятся галактики в совокупности известные как Arp 303.

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Космический аппарат Хаббл не перестает удивлять своей мощью. Не одну, а две яркие галактики можно увидеть с огромного расстояния в 275 миллионов световых лет, благодаря недавнему наблюдения телескопа, пишет Inverse.

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На новом изображении Хаббла в центре внимания находятся галактики в совокупности известные как Arp 303. Яркий внешний вид динамичных областей звездообразования в этих галактиках, по отдельности известных как IC 563 и IC 564, является одной из многих причин, по которым астрономы продолжают полагаться на наблюдательные возможности Хаббла.

[ + – ] Снимок галактик IC 563 (внизу справа) и IC 564 (вверху слева). Вместе они называются Arp 303

Поскольку пара находится невероятно далеко, это изображение на самом деле показывает, как выглядели эти галактики 275 миллионов лет назад. В то время на Земле обитали такие страшные хищники, как диметродоны, которые предшествовали динозаврам на несколько миллионов лет.

Галактики переливаются несколькими цветами, которые мы можем наблюдать благодаря уникальным приборам Хаббла, собирающих данные различных наблюдений и объединяющих их воедино.

Широкоугольная камера 3 телескопа собрала инфракрасный свет от Arp 303, благодаря чему на снимке видны области красного, оранжевого и зеленого цветов. Другой прибор, называемый усовершенствованная камера для обзоров, снимал данные в видимом освещении, которые здесь показаны синим цветом.

[ + – ] Созвездие Секстанта является домом для галактического дуэта Arp 303 и галактики, называемой UGCA 193

Arp 303 находится в маленьком и тусклом созвездии Секстант. Важно отметить, что этот участок ночного неба является домом для других галактик, таких как UGCA 193, которую команда Хаббла называет водопадом звезд.

Мощные приборы космического телескопа Джеймса Уэбба нового поколения продолжат традицию Хаббла по наблюдению за прошлым Вселенной.

Напомним, что ранее телескопу Хабблу удалось зафиксировать галактику IC 342 (также известная Caldwell 5), которая пряталась возле Млечного Пути. Если бы не межзвездная пыль, она могла бы быть одной из самых ярких. Также стоит отметить, что космический аппарат заснял IC 342 всего лишь 3 раз за 10 лет.

А вот в начале мая этого года Хаббл запечатлел галактику в созвездии Волосы Вероники — M99. Главная ее особенность состоит в том, что она имеет очень упорядоченную структуру.