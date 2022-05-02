Телескоп Хаббл сделал изображение "очень правильной" галактики: в чем ее особенность
Считается, что 10% всех спиральных галактик имеют такую же структуру, как и галактика M99.
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Космический телескоп Хаббл сделал очередное изображение далекой галактики. На этот раз в кадр попала галактика M99, которая находится на расстоянии в 42 млн световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники, сообщает SciTechDaily.
M99 – это спиральная галактика с упорядоченной структурой. Такими называют спиральные галактики, у которых имеется два четко выраженных галактических рукава. Космический телескоп Хаббл фотографировал эту галактику за последнее время уже два раза. И это помогло астрономам изучить два совершенно разных астрономических явления.
Первое наблюдение с помощью телескопа Хаббл касалось поиска промежуточного явления, которое представляет собой нечто среднее между взрывом новой и сверхновой. Новые звезды возникают в результате взаимодействия белых карликов и более крупных звезд в двойных системах. Эти взрывы более тусклые по сравнению с взрывом сверхновой. Но существовали гипотезы, которые утверждали, что есть промежуточный взрыв, который длится короткое время, но его не могли обнаружить ученые. Астрономы воспользовались Хабблом, чтобы увидеть источники таких событий.
Фокус уже писал об этом открытии, которое удалось сделать также с помощью других телескопов. Этот новый тип взрывов астрономы назвали микроновой и он длится всего несколько часов.
В рамках второго исследования, где понадобилась помощь Хаббла, ученые изучали связь между молодыми звездами и облаками холодного газа, из которых они формируются. Эти наблюдения помогли ученым получить еще больше информации о процессе звездообразования. Также этими данными сможет воспользоваться команда космического телескопа Уэбба для исследования далеких галактик.
Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбба настроил все инструменты и прислал первые снимки.
Что касается спиральных галактик с упорядоченной структурой, которым принадлежит и М99, то ученые считают, что 10% во Вселенной всех спиральных галактик являются таковыми. 30% спиральных галактик являются флоккулентными галактиками. В них можно различить лишь отдельные отрезки спиральных рукавов. Что касается остальных спиральных галактик, то по мнению астрономов, они представляют собой что-то среднее между этими двумя видами.
Если уже речь шла о сверхновых, то Фокус уже писал о том, что ученые ожидают взрыва сверхновой уже в этом году. Но если это событие произойдет недалеко от Земли, то это будет настоящей катастрофой для планеты.