Телескоп Хаббл сделал изображение "очень правильной" галактики: в чем ее особенность

Считается, что 10% всех спиральных галактик имеют такую же структуру, как и галактика M99.

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Космический телескоп Хаббл сделал очередное изображение далекой галактики. На этот раз в кадр попала галактика M99, которая находится на расстоянии в 42 млн световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники, сообщает SciTechDaily.

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M99 – это спиральная галактика с упорядоченной структурой. Такими называют спиральные галактики, у которых имеется два четко выраженных галактических рукава. Космический телескоп Хаббл фотографировал эту галактику за последнее время уже два раза. И это помогло астрономам изучить два совершенно разных астрономических явления.

Первое наблюдение с помощью телескопа Хаббл касалось поиска промежуточного явления, которое представляет собой нечто среднее между взрывом новой и сверхновой. Новые звезды возникают в результате взаимодействия белых карликов и более крупных звезд в двойных системах. Эти взрывы более тусклые по сравнению с взрывом сверхновой. Но существовали гипотезы, которые утверждали, что есть промежуточный взрыв, который длится короткое время, но его не могли обнаружить ученые. Астрономы воспользовались Хабблом, чтобы увидеть источники таких событий.

[ + – ] Галактика М99 Фото: NASA

Фокус уже писал об этом открытии, которое удалось сделать также с помощью других телескопов. Этот новый тип взрывов астрономы назвали микроновой и он длится всего несколько часов.

В рамках второго исследования, где понадобилась помощь Хаббла, ученые изучали связь между молодыми звездами и облаками холодного газа, из которых они формируются. Эти наблюдения помогли ученым получить еще больше информации о процессе звездообразования. Также этими данными сможет воспользоваться команда космического телескопа Уэбба для исследования далеких галактик.

Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбба настроил все инструменты и прислал первые снимки.

[ + – ] Галактика М99 Фото: NASA

Что касается спиральных галактик с упорядоченной структурой, которым принадлежит и М99, то ученые считают, что 10% во Вселенной всех спиральных галактик являются таковыми. 30% спиральных галактик являются флоккулентными галактиками. В них можно различить лишь отдельные отрезки спиральных рукавов. Что касается остальных спиральных галактик, то по мнению астрономов, они представляют собой что-то среднее между этими двумя видами.

Если уже речь шла о сверхновых, то Фокус уже писал о том, что ученые ожидают взрыва сверхновой уже в этом году. Но если это событие произойдет недалеко от Земли, то это будет настоящей катастрофой для планеты.