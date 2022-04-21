Сверхновая на минималках. Астрономы увидели новый тип взрыва звезд, неизвестный науке

Ученые впервые наблюдали уникальные небольшие взрывы на белых карликах.

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Международная группа ученых впервые провела наблюдение за неизвестными ранее небольшими термоядерными взрывами на звездах белых карликах. Астрономам удалось зафиксировать 3 таких события, которые они назвали взрывом микроновой. Ученые считают, что такие взрывы являются обычным явлением в галактике, просто их еще не удалось обнаружить, сообщает Space.

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Ученые с помощью телескопа VLT Европейской южной обсерватории, который находится в Чили, впервые зафиксировали небольшие взрывы на белых карликах, которые длились всего несколько часов. Эти объекты являются очень плотными ядрами остывших звезд, таких как наше Солнце, которые сбросили свой внешний материал, но не взорвались, как это случается с более крупными их собратьями и эти события называются взрывами сверхновой.

Новая и микроновая

Когда белый карлик вращается вокруг более крупной звезды, часто это красный гигант, то в этой двойной звездной системе, первая звезда забирает вещество с поверхности своего компаньона. Когда белый карлик соберет достаточное количество вещества с другой звезды, то происходит мощный взрыв, который называется взрывом новой.

"В результате такого взрыва у белого карлика увеличивается яркость, и он светится ярче, чем обычно в течение нескольких недель", — говорит Натали Дегенаар из Амстердамского университета, Нидерланды.

Но во время нового исследования ученые изучили данные космического телескопа TESS и обнаружили яркие вспышки на белых карликах, которые длились всего несколько часов. С помощью телескопа VLT, ученые подтвердили, что эти небольшие взрывы были новым типом новой, который происходит в определенных областях поверхности белых карликов. Этот новый тип ученые назвали взрывом микроновой.

[ + – ] На этой иллюстрации показано, как белый карлик забирает водород у звезды-компаньона, и происходит взрыв микроновой Фото: space.com

Особенности микроновой

"Учитывая тот факт, что белые карлики забирают у своих компаньонов в основном водород, нам впервые удалось обнаружить, что синтез водорода может происходить только в определенных местах некоторых из этих потухших звезд. Водород может накапливаться у магнитных полюсов и синтез происходит только там", — говорит Пол Грут из Университет Неймегена, Нидерланды, который является соавтором исследования.

По словам ученого, в результате на белом карлике происходит взрыв, мощность которого составляет одну миллионную мощности взрыва новой. Именно поэтому ученые назвали это новое явление микроновой.

[ + – ] Белый карлик поглощает вещество красного гиганта, перед тем как взорваться новой звездой. Иллюстрация Фото: Daily Mail

Невероятно мощный взрыв, несмотря на термин "микро"

Но термин микроновая может ввести в заблуждение, что это что-то очень незначительное. На самом деле это взрывы невероятно большой мощности. Ученые считают, что во время взрыва сгорает примерно 20 000 000 триллионов килограммов водорода. Это вес примерно 3,5 миллиардов пирамид Хеопса в Египте.

Несмотря на то, что астрономы стали свидетелями только трех микроновых, они считают, что подобные взрывы постоянно происходят в галактике. Просто их еще не обнаружили.

"Мы считаем, что такие события происходят достаточно часто. Но они заканчиваются очень быстро, потому их сложно поймать во время взрывного процесса. Но мы будем продолжать нашу работу, чтобы найти больше микроновых", — говорит Симона Скаринги из Университета Дарема, Великобритания.

[ + – ] Телескоп VLT или Очень большой телескоп, который находится в Чили Фото: wikipedia

Напоминаем, что астрономы обнаружили в двойной звездной системе RS Ophiuchi взрывы новой, которые происходят с завидной регулярностью. Эти события случаются там каждые 15 лет.