Наднова на мінімалках. Астрономи побачили новий тип вибуху зірок, невідомий науці

Учені спостерігали унікальні невеликі вибухи на білих карликах.

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Міжнародна група вчених уперше провела спостереження за невідомими раніше невеликими термоядерними вибухами на зірках-білих карликах. Астрономам вдалося зафіксувати 3 такі події, які вони назвали вибухом мікронової. Вчені вважають, що такі вибухи є звичайним явищем у галактиці, просто їх ще не вдалося виявити, повідомляє Space.

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Учені за допомогою телескопа VLT Європейської південної обсерваторії, що розташована в Чилі, вперше зафіксували невеликі вибухи на білих карликах, які тривали лише кілька годин. Ці об'єкти є дуже щільними ядрами остиглих зірок, таких як наше Сонце, які скинули свій зовнішній матеріал, але не вибухнули, як це трапляється з більшими їхніми побратимами, і ці події називаються вибухами наднової.

Нова та мікронова

Коли білий карлик обертається навколо більшої зірки, часто це червоний гігант, то в цій подвійній зоряній системі перша зірка забирає речовину з поверхні свого компаньйона. Коли білий карлик збере достатню кількість речовини з іншої зірки, відбувається потужний вибух, який називається вибухом нової.

"Унаслідок такого вибуху в білого карлика збільшується яскравість, і він світиться яскравіше, ніж зазвичай, протягом кількох тижнів", — говорить Наталі Дегенаар із університету Амстердама, Нідерланди.

Але під час нового дослідження вчені вивчили дані космічного телескопа TESS і виявили яскраві спалахи на білих карликах, які тривали лише кілька годин. За допомогою телескопа VLT вчені підтвердили, що ці невеликі вибухи були новим типом нової, що відбувається в певних областях поверхні білих карликів. Цей новий тип учені назвали вибухом мікронової.

[ + – ] На цій ілюстрації показано, як білий карлик забирає водень у зірки-компаньйона, і відбувається вибух мікронової Фото: space.com

Особливості мікронової

"З огляду на той факт, що білі карлики забирають у своїх компаньйонів в основному водень, нам уперше вдалося виявити, що синтез водню може відбуватися тільки в певних місцях деяких із цих згаслих зірок. Водень може накопичуватися біля магнітних полюсів, і синтез відбувається тільки там", — каже Пол Грут із Університету Наймеген, Нідерланди, який є співавтором дослідження.

За словами вченого, у результаті на білому карлику відбувається вибух, потужність якого становить одну мільйонну потужність вибуху нової. Саме тому вчені назвали це нове явище мікроновою.

[ + – ] Білий карлик поглинає речовину червоного гіганта перед тим, як вибухнути новою зіркою. Ілюстрація Фото: Daily Mail

Неймовірно потужний вибух, незважаючи на термін "мікро"

Але термін мікронова може ввести в оману, нібито це дуже незначне явище. Насправді, це вибухи неймовірно великої потужності. Вчені вважають, що під час вибуху згоряє приблизно 20 000 000 трлн кілограмів водню. Це вага приблизно 3,5 мільярда пірамід Хеопса в Єгипті.

Незважаючи на те, що астрономи стали свідками лише трьох мікронових, вони вважають, що такі вибухи постійно відбуваються в галактиці. Просто їх ще не виявили.

"Ми вважаємо, що такі події відбуваються досить часто. Але вони закінчуються дуже швидко, тому їх складно спіймати під час вибухового процесу. Але ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб знайти більше мікронових", — говорить Симона Скарінгі з Університету Дарема, Великобританія.

[ + – ] Телескоп VLT або дуже великий телескоп, який розташований у Чилі Фото: wikipedia

Нагадуємо, що астрономи виявили в подвійній зоряній системі RS Ophiuchi вибухи нової, які відбуваються із завидною регулярністю. Ці події трапляються там кожні 15 років.