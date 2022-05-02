Телескоп Габбл зробив знімок "дуже правильної" галактики: в чому її особливість

Вважають, що 10% всіх спіральних галактик мають таку саму структуру, як і галактика M99.

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Космічний телескоп Габбл зробив чергове зображення далекої галактики. Цього разу в кадр потрапила галактика M99, яка знаходиться на відстані 42 млн світлових років від Землі в сузір'ї Волосся Вероніки, повідомляє SciTechDaily.

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M99 — це спіральна галактика з впорядкованою структурою. Такими називають спіральні галактики, в яких є два чітко виражені галактичні рукави. Космічний телескоп Габбл фотографував цю галактику останнім часом уже двічі. І це допомогло астрономам вивчити два абсолютно різні астрономічні явища.

Перше спостереження за допомогою телескопа Габбл стосувалося пошуку проміжного явища, яке є чимось середнім між вибухом нової та наднової. Нові зірки виникають внаслідок взаємодії білих карликів і великих зірок у подвійних системах. Ці вибухи тьмяніші, якщо порівняти з вибухом наднової. Але існували гіпотези, які стверджували, що є проміжний вибух, який триває короткий час, але його не могли виявити вчені. Астрономи скористалися телескопом, щоб побачити джерела таких подій.

[ + – ] Галактика М99 Фото: ISS

Фокус вже писав про це відкриття, яке вдалося зробити за допомогою інших телескопів. Цей новий тип вибухів астрономи назвали мікроновою і він триває лише кілька годин.

В межах другого дослідження, де знадобилася допомога Габбла, вчені вивчали зв'язок між молодими зірками та хмарами холодного газу, з яких вони формуються. Ці спостереження допомогли вченим отримати ще більше інформації про процес зіркоутворення. Також цими даними зможе скористатися команда космічного телескопа Webba для дослідження далеких галактик.

Фокус вже писав про те, що телескоп Вебба налаштував усі інструменти та надіслав перші знімки.

[ + – ] Галактика М99 Фото: ISS

Що ж до спіральних галактик з упорядкованою структурою, до яких належить і М99, то вчені вважають, що 10% у Всесвіті всіх спіральних галактик є такими. 30% спіральних галактик є флоккулентними галактиками. В них можна розрізнити лише деякі відрізки спіральних рукавів. Що ж до інших спіральних галактик, то, на думку астрономів, вони є чимось середнім між цими двома видами.

Якщо вже йшлося про наднові, то Фокус уже писав про те, що вчені очікують вибуху наднової вже цього року. Але якщо ця подія станеться недалеко від Землі, це буде справжньою катастрофою для планети.