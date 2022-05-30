Галактические прятки. Телескоп Хаббл отыскал галактику, спрятавшуюся возле Млечного Пути (фото)

Галактика под названием IC 342 могла быть одной из самых ярких, но ее и закрывает межзвездная пыль.

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Телескоп Хаббл сделал новое изображение спиральной галактики IC 342, которую также называют галактикой Caldwell 5. Это третий раз за более чем 10 лет, космическому телескопу удается сфотографировать эту "скрытую галактику", сообщает Space.

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Астрономам очень тяжело наблюдать за галактикой IC 342, потому как она скрывается за плотными облаками межзвездной пыли. Именно поэтому астрономы называют ее "скрытой". Она находится на расстоянии примерно 11 млн световых лет от нас в созвездии Жирафа и имеет в диаметре примерно 50 тысяч световых лет, что примерно в 2 раза меньше, чем диаметр Млечного Пути.

Свое второе название Caldwell 5 эта галактика получила из-за того, что находится под этим номером в каталоге Колдуэлла – списке из 109 ярких объектов глубокого космоса, куда входят кроме галактик звездные скопления и туманности.

[ + – ] Галактика IC 342 Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, эта галактика появляется возле галактического экватора Млечного Пути, который заполнен космическим газом, пылью и здесь очень много ярких звезд, что мешает нормальному наблюдению за галактикой IC 342.

Но космический телескоп Хаббл может преодолеть эти препятствия так как он может делать обзор и в инфракрасном диапазоне света. Инфракрасный свет меньше рассеивается межзвездной пылью и это позволяет более четко увидеть галактику.

[ + – ] Телескоп Хаббл уже делал изображение галактики IC 342 в 2017 году Фото: NASA

На изображении этой галактики четко видно ее ядро, которое является областью H II, которая наполнена ионизированным водородом. Здесь происходит бурное звездообразование и тысячи звезд могут сформироваться за пару миллионов лет.

Находящиеся здесь молодые горячие звезды, голубые гиганты, ионизируют или заряжают энергией водород, который окружает их место образования, излучением ультрафиолетового света.

Космический телескоп Хаббл уже фотографировал галактику IC 342 в 2010 и 2017 годах. Эта галактика находится относительно недалеко от Млечного Пути по космическим меркам и входит в группу галактик под названием IC 342/Maffei.

[ + – ] Телескоп Хаббл также делал изображение галактики IC 342 в 2010 году Фото: NASA

Напоминаем, что с помощью космического телескопа Хаббл астрономам удалось разобраться в расширении Вселенной. Благодаря полученным данным, ученые смогли более точно измерить скорость этого процесса.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл смог сделать снимок последствий настоящего космического катаклизма.

Напоминаем, что также этот космический телескоп сделал изображение "очень правильной" галактики.