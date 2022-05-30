Галактичні хованки. Телескоп Габбл знайшов галактику, що сховалася біля Чумацького Шляху (фото)

Галактика під назвою IC 342 могла бути однією з найяскравіших, але її закриває міжзоряний пил.

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Телескоп Габбл зробив нове зображення спіральної галактики IC 342, яку також називають галактикою Caldwell 5. Це втретє за понад 10 років космічному телескопу вдається сфотографувати цю "приховану галактику", повідомляє Space.

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Астрономам дуже важко спостерігати за галактикою IC 342, тому що вона ховається за щільними хмарами міжзоряного пилу. Саме тому астрономи називають її "прихованою". Вона знаходиться на відстані приблизно 11 млн світлових років від нас у сузір'ї Жирафа і має в діаметрі приблизно 50 тисяч світлових років, що приблизно у 2 рази менше за діаметр Чумацького Шляху.

Свою другу назву Caldwell 5 ця галактика отримала через те, що знаходиться під цим номером у каталозі Колдуелла — списку зі 109 яскравих об'єктів глибокого космосу, куди входять, крім галактик, зоряні скупчення та туманності.

[ + – ] Галактика IC 342 Фото: NASA

Згідно з заявою NASA, ця галактика з'являється біля галактичного екватора Чумацького Шляху, заповненого космічним газом, пилом і тут дуже багато яскравих зірок, що заважає нормальному спостереженню за галактикою IC 342.

Але космічний телескоп Габбл може подолати ці перешкоди, оскільки він може робити огляд і в інфрачервоному діапазоні світла. Інфрачервоне світло менше розсіюється міжзоряним пилом і це дозволяє чіткіше побачити галактику.

[ + – ] Телескоп Габбл вже робив зображення галактики IC 342 у 2017 році Фото: NASA

На зображенні цієї галактики чітко видно її ядро, яке є областю H II, яка наповнена іонізованим воднем. Тут відбувається бурхливе зіркоутворення і тисячі зірок можуть сформуватися за кілька мільйонів років.

Молоді гарячі зорі, блакитні гіганти, що знаходяться тут, іонізують або заряджають енергією водень, який оточує їхнє місце утворення, випромінюванням ультрафіолетового світла.

Космічний телескоп Габбл вже фотографував галактику IC 342 у 2010 та 2017 роках. Ця галактика знаходиться відносно неподалік Чумацького Шляху за космічними мірками і входить до групи галактик під назвою IC 342/Maffei.

[ + – ] Телескоп Габбл також робив зображення галактики IC 342 у 2010 році. Фото: NASA

Нагадуємо, що за допомогою космічного телескопа Габбл астрономам вдалося розібратися в розширенні Всесвіту. Завдяки отриманим даним, вчені змогли точніше виміряти швидкість цього процесу.

Також Фокус писав, що телескоп Габбл зміг зробити знімок наслідків справжнього космічного катаклізму.

Нагадуємо, що також цей космічний телескоп зробив зображення "дуже правильної" галактики.