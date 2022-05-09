Телескоп "Габбл" зобразив наслідки справжнього космічного катаклізму (фото)

На новому зображенні космічного телескопа видно залишки надзвичайно потужного вибуху.

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На фотографії, яку зміг зробити космічний телескоп "Габбл" за допомогою своєї головної камери, видно наслідки потужного космічного вибуху. Це залишок наднової, який відомий під назвою DEM L249, повідомляє SciTechDaily.

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Астрономи вважають, що це був вибух наднового типу la, який відбувається, коли білі карлики закінчують свій життєвий цикл. Хоча білі карлики (охололі зірки) й уважаються стабільними, коли вони перебувають у подвійній зоряній системі, вони поглинають речовину своєї зірки-компаньйона. Речовина накопичується доти, доки досягає певної межі, і відбувається катастрофічний вибух наднової типу la. Це підкатегорія наднових зірок. Під час такого вибуху в космос летить величезна кількість речовини та залишаються рештки, подібні до об'єкта DEM L249.

Фото: ISS

Залишок наднової DEM L249 розташований у сузір'ї Столова Гора, у якому перебувають 24 зірки, які можна побачити неозброєним оком. У межах цього сузір'я розташована частина галактики-супутника Чумацького Шляху, яка називається Велика Магелланова Хмара. Ця галактика розташована від нас на відстані приблизно 160 тисяч світлових років.

[ + – ] Велика Магелланова Хмара Фото: wikipedia

Учені отримали нове зображення залишку наднової в межах пошуку зірок, які були супутниками білих карликів, які перетворилися на наднові.

Цей пошук був зосереджений саме в галактиці Велика Магелланова Хмара, тому що саме тут астрономам найлегше вивчати появу, еволюцію та смерть зірок. Однією з причин такої пильної уваги вчених до цієї галактики є те, що вона розташована недалеко від нас і в ній мало міжзоряного пилу, який заважає спостереженням.

[ + – ] Білий карлик Сіріус B (відзначений стрілочкою) поряд із яскравим Сіріусом A Фото: wikipedia

Фокус уже писав про те, що космічному телескопу "Габбл" вдалося зробити знімок відразу п'яти галактик. Ця група галактик називається Компактна група Гіксона 40, і розташована вона на відстані приблизно 300 млн світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що "Габбл" зробив знімок зіткнення галактик, яке насправді не є таким.