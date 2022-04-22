День народження телескопа Габбл: вчені отримали приголомшливий знімок одразу п'яти галактик (фото)

У NASA відсвяткували 32 день народження космічної обсерваторії публікацією фото групи з п'яти галактик під назвою Компактна група Хіксона 40 або HCG 40.

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На цьому знімку, який зробив космічний телескоп Габбл, видно 5 галактик, які дуже близько одна до одного. Вчені вважають, що приблизно через 1 млрд років всі ці галактики зіллються разом і перетворяться на одну величезну еліптичну галактику, повідомляє ScienceAlert.

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Компактна група Хіксона 40 або HCG 40 — це група з 5 галактик, яка знаходиться на відстані приблизно 300 млн світлових років від Землі в сузір'ї Гідри.

До складу щільної групи галактик входять:

3 спіральні галактики;

Еліптична галактика;

Лінзоподібна галактика (в нижньому правому куті зображення).

[ + – ] Компактна група Хіксона 40 або HCG 40 Фото: ISS

У таких щільних групах галактик відбувається повільне злиття або взаємна гравітаційна дія, внаслідок чого ці галактики згодом перетворяться на більший один галактичний об'єкт.

Незвичайна група галактик

За словами представників, NASA, такі групи галактик, куди входить понад дві й не більш як 100 галактик, досить поширені у Всесвіті й найчастіше вони знаходяться у складі більших галактичних скупчень.

Але ця надзвичайно щільна група галактик під назвою HCG 40 не входить до складу скупчення. На задньому плані фотографії можна побачити безліч інших галактик, які виглядають тьмянішими на тлі космосу.

За словами астрономів, у Компактній групі Хіксона 40 галактики мають гравітаційний вплив один на одного через те, що в просторі між ними є величезна кількість гарячого газу. Тому вони стануть гігантською галактикою приблизно через 1 млрд років, коли повністю об'єднаються.

Розмір групи галактик

Всі п'ять галактик, які видно на цьому зображенні могли б поміститися у дві галактики Чумацький Шлях. Вивчаючи такі щільні групи галактик, вчені отримують більше інформації в тому, як і як еволюціонують галактики.

Каталог Хіксона

Ще в 1982 році астроном Пол Хіксон з Університету Британської Колумбії в Канаді опублікував каталог щільних груп галактик, куди увійшли 100 таких об'єднань під назвою Компактні Групи Хіксона.

До речі однією з найвідоміших груп з каталогу Хіксон є компактна група з 5 галактик під назвою HCG 92 або Квінтет Стефана, яка знаходиться в сузір'ї Пегаса.

[ + – ] Компактна група Хіксона 92 або HCG 92 або Квінтет Стефана Фото: ISS

Завдяки космічному телескопу Габбл астрономи отримали набагато більше докладної інформації про подібні невеликі скупчення. Ця обсерваторія знаходиться в космосі вже 32 роки й відтоді телескоп надіслав на Землю приблизно 1,5 млн фотографій приблизно 50 тисяч космічних об'єктів. І він не збирається поки здавати своїх позицій навіть попри те, що вже влітку розпочне свою наукову діяльність новий космічний телескоп Вебба.

[ + – ] Космічний телескоп Габбл святкує свій 32-й День народження Фото: Apophis

Нагадуємо, що телескопу Габбл вдалося сфотографувати незвичайне злиття галактик, яке схоже на крила ангела.

Фокус також публікував одні з найкращих зображень телескопа Габбл, які він зробив під час своєї роботи в космосі.