День рождения телескопа Хаббл: ученые получили потрясающий снимок сразу пяти галактик (фото)

В NASA отметили 32-й день рождения космической обсерватории публикацией фото группы из пяти галактик под названием Компактная группа Хиксона 40 или HCG 40.

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На этом снимке, который сделал космический телескоп Хаббл, видны 5 галактик, которые находятся очень близко друг к другу. Ученые считают, что примерно через 1 млрд лет, все эти галактики сольются вместе и превратятся в одну огромную эллиптическую галактику, сообщает ScienceAlert.

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Компактная группа Хиксона 40 или HCG 40 – это группа из 5 галактик, которая находится на расстоянии примерно в 300 млн световых лет от Земли в созвездии Гидры.

В состав плотной группы галактик входят:

3 спиральные галактики;

Эллиптическая галактика;

1 линзовидная галактика (в нижнем правом углу изображения).

[ + – ] Компактная группа Хиксона 40 или HCG 40 Фото: NASA

В подобных плотных группах галактик происходит медленное слияние или взаимное гравитационное воздействие, в результате чего эти галактики со временем превратятся в более крупный один галактический объект.

Необычная группа галактик

По словам представителей, NASA, такие группы галактик, куда входит более двух и не более 100 галактик, достаточно распространены во Вселенной и зачастую они находятся в составе более крупных галактических скоплений.

Но эта необычайно плотная группа галактик под названием HCG 40 не входит в состав скопления. На заднем плане фотографии можно увидеть множество других галактик, которые выглядят более тусклыми на фоне космоса.

По словам астрономов, в Компактной группе Хиксона 40 галактики оказывают гравитационное влияние друг на друга из-за того, что в пространстве между ними имеется огромное количество горячего газа. Поэтому они станут гигантской галактикой примерно через 1 млрд лет, когда полностью объединятся.

Размер группы галактик

Все пять галактик, которые видны на этом изображении могли бы поместится в две галактики Млечный Путь. Изучая подобные плотные группы галактик, ученые получают больше информации о том, как формируются и как эволюционируют галактики.

Каталог Хиксона

Еще в 1982 году астроном Пол Хиксон из Университета Британской Колумбии в Канаде опубликовал каталог плотных групп галактик, куда вошли 100 подобных объединений, под названием Компактные Группы Хиксона.

Кстати одной из самых известных групп из каталога Хиксона является компактная группа из 5 галактик под названием HCG 92 или Квинтет Стефана, которая находится в созвездии Пегаса.

[ + – ] Компактная группа Хиксона 92 или HCG 92 или Квинтет Стефана Фото: NASA

Благодаря космическому телескопу Хаббл астрономы получили намного больше подробной информации о подобных небольших скоплениях. Эта обсерватория находится в космосе уже 32 года и с тех пор телескоп прислал на Землю примерно 1,5 млн фотографий примерно 50 тысяч космических объектов. И он не собирается пока сдавать своих позиций даже несмотря на то, что уже летом начнет свою научную деятельность новый космический телескоп Уэбба.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл отмечает свой 32-й День рождения Фото: ESA

Напоминаем, что телескопу Хаббл удалось запечатлеть необычное слияние галактик, которое похоже на крылья ангела.

Фокус также публиковал одни из самых лучших изображений телескопа Хаббл, которые он сделал за время своей работы в космосе.