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Крылья ангела. Телескопу Хаббл удалось запечатлеть необычное слияние галактик (фото)

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система VV689
Фото: NASA | Телескопу Хаббл удалось запечатлеть необычное слияние галактик

На новом изображении двух галактик процесс их взаимодействия очень похож на крылья ангела.

На изображении, которое сделал космический телескоп Хаббл с помощью своего прибора под названием Advanced Camera for Surveys видно, как две галактики объединяются в системе VV689, которую ученые назвали Крыло ангела, сообщает SciTechDaily.

В отличие от случайного выравнивания галактик, которые только кажутся такими, которые перекрывают друг друга, если смотреть на них с Земли, в этой системе сейчас происходит процесс слияния двух галактик.

система VV689
Слияние галактик, которое похоже на "крылья ангела"
Фото: NASA

Процесс взаимодействия между галактиками сделал систему VV689 практически симметричной и поэтому создается визуальный эффект появления "крыльев".

Это изображение обнаружили пользователи интернет-проекта Galaxy Zoo, в который входят сотни тысяч добровольцев по всему миру. Ученые предложили пользователям классифицировать изображения удаленных космических объектов, изображения которых делают космические телескопы.

система VV689
Слияние галактик, которое похоже на "крылья ангела"
Фото: NASA

В результате пользователи классифицировали очень много странных и удивительных типов галактик, некоторые из которых ранее не изучались учеными. Это же касается и необычных слияний галактик, также как и в системе VV689.

Напоминаем, что Хабблу удалось сфотографировать комету Бернардинелли-Бернштейна, которая является самой большой кометой, которую когда-либо видели ученые. По оценкам ученых, ее диаметр составляет 130 км, а масса – 500 трлн тонн.

Фокус также писал о том, что телескоп Хаббл показал действительно плохую погоду на других планетах, где идет дождь из камней. Две планеты, которые исследовали ученые, являются очень горячими мирами.

Также с помощью космического телескопа Хаббла ученые обнаружили самую удаленную от Земли звезду. Звезда Эарендель имеет массу примерно в 50 раз больше массы Солнца.

Как уже писал Фокус телескоп Хаббл сделал фотографию луча, который исходит от молодой звезды. Хаббл провел наблюдение за объектом Хербига-Аро HH34 и сделал фото струи, которая находится рядом.