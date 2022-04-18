Крылья ангела. Телескопу Хаббл удалось запечатлеть необычное слияние галактик (фото)

На новом изображении двух галактик процесс их взаимодействия очень похож на крылья ангела.

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На изображении, которое сделал космический телескоп Хаббл с помощью своего прибора под названием Advanced Camera for Surveys видно, как две галактики объединяются в системе VV689, которую ученые назвали Крыло ангела, сообщает SciTechDaily.

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В отличие от случайного выравнивания галактик, которые только кажутся такими, которые перекрывают друг друга, если смотреть на них с Земли, в этой системе сейчас происходит процесс слияния двух галактик.

[ + – ] Слияние галактик, которое похоже на "крылья ангела" Фото: NASA

Процесс взаимодействия между галактиками сделал систему VV689 практически симметричной и поэтому создается визуальный эффект появления "крыльев".

Это изображение обнаружили пользователи интернет-проекта Galaxy Zoo, в который входят сотни тысяч добровольцев по всему миру. Ученые предложили пользователям классифицировать изображения удаленных космических объектов, изображения которых делают космические телескопы.

[ + – ] Слияние галактик, которое похоже на "крылья ангела" Фото: NASA

В результате пользователи классифицировали очень много странных и удивительных типов галактик, некоторые из которых ранее не изучались учеными. Это же касается и необычных слияний галактик, также как и в системе VV689.

Напоминаем, что Хабблу удалось сфотографировать комету Бернардинелли-Бернштейна, которая является самой большой кометой, которую когда-либо видели ученые. По оценкам ученых, ее диаметр составляет 130 км, а масса – 500 трлн тонн.

Фокус также писал о том, что телескоп Хаббл показал действительно плохую погоду на других планетах, где идет дождь из камней. Две планеты, которые исследовали ученые, являются очень горячими мирами.

Также с помощью космического телескопа Хаббла ученые обнаружили самую удаленную от Земли звезду. Звезда Эарендель имеет массу примерно в 50 раз больше массы Солнца.

Как уже писал Фокус телескоп Хаббл сделал фотографию луча, который исходит от молодой звезды. Хаббл провел наблюдение за объектом Хербига-Аро HH34 и сделал фото струи, которая находится рядом.