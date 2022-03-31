В далеком-далеком космосе. "Хаббл" нашел самую удаленную от Земли звезду (фото)

По оценкам ученых, звезда Эарендель имеет массу примерно в 50 раз больше нашего Солнца и прокладывает путь к новому способу изучения далекой Вселенной.

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Когда речь заходит об орбитальных обсерваториях, космический телескоп Хаббл может показаться старичком, но он по-прежнему совершает невероятные открытия, пишет IFLS.

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Так, например, на днях он запечатлел одну звезду или звездную систему, свет которой начал свой путь, когда Вселенной было около 900 млн лет. Как сообщили ученые, это самое отдаленное из таких наблюдений, для достижения которого требуется особое явление гравитационного линзирования. Свет от галактики, в которой находится звезда, был искажен гравитацией скопления галактик, находящихся на переднем плане. В результате благодаря искривлению, свет звезды увеличился в тысячи раз и позволил ученым зафиксировать небесное тело. Увеличенный свет оставался неизменным в течение 3,5 лет, подтверждая тот факт, что это не временное событие.

[ + – ] Фото звезды Эарендель, указанной здесь стрелкой

Звезда получила прозвище Эарендель, что в переводе с древнеанглийского означает "утренняя звезда" или "восходящий свет", и по оценкам ученых, имеет массу примерно в 50 раз больше нашего Солнца. Как отметил ведущий автор исследования Брайан Уэлч из Университета Джонса Хопкинса, Эарендель является самой далекой звездой из когда-либо наблюдаемых и прокладывает путь к новому способу изучения далекой Вселенной.

Более того, Эарендель вытеснила предыдущего рекордсмена, занимающего статус самой далекой звезды из когда-либо наблюдавшихся. Та была замечена Хабблом в 2018 году, и ее свет путешествовал по космосу в течение 9 миллиардов лет.

Как подчеркивает Уэлч, с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, который был запущен в космос в конце прошлого года, совсем скоро астрономы смогут узнать также и то, из чего состоит эта ранняя звезда и насколько она горячая. Исследователи надеются, что новый телескоп — самый мощный из когда-либо построенных, поможет им лучше понять, как звезды, подобные этой, развивались в ранний момент истории Вселенной.

Напомним, что на днях Хаббл запечатлел другое не менее захватывающее фото. На этот раз он заснял фото галактики NGC 1097 из созвездия Печь. Ее главное характеристикой является необычная форма, напоминающая человеческий глаз.