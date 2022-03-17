Космический глаз. Ученые получили удивительный снимок галактики из созвездия Печь (фото)

Этой галактикой оказалась NGC 1097, которая находится почти в 48 миллионах лет от Земли и имеет две галактики-спутники.

Космический телескоп Хаббл сделал новое изображение. Находящийся почти в 48 миллионах лет от Земли, Хаббл сфокусировал свое внимание на спиральной галактике, вид которой напоминает человеческий глаз, пишет Mashable.

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Структура галактики была выявлена с помощью двух инструментов телескопа: широкоугольной камеры 3 (WFC3) и усовершенствованной обзорной камеры (ACS). Снятое изображение показывает спиральную галактику NGC 1097, находящуюся в созвездии Печь.

NGC 1097 имеет две галактики-спутники — NGC 1097A и NGC 1097B. Самая крупная из них — NGC 1097A, представляет собой своеобразную эллиптическую галактику. Она вращается на расстоянии 42 000 световых лет от центра NGC 1097. А NGC 1097B, в свою очередь, является карликовой галактикой.

Потрясающее новое изображение основано на инструментах, позволяющих Хабблу видеть свет в оптическом и инфракрасном диапазонах, а не только свет, видимый человеческому глазу.

По словам ученых, изображение было создано с использованием семи различных фильтров между устройствами. Каждая камера оптимизирована для определенного набора длин волн. После этого изображения окрашиваются в видимых длинах волн.

Хаббл вращается вокруг Земли на высоте около 550 км. Он был выведен на низкую околоземную орбиту в 1990 году и продолжает функционировать до сих пор.

Напомним, что на днях Хаббл сделал другое не менее интересное изображение. На этот раз в поле зрения телескопа попал луч, исходящий от молодой звезды и сильно напоминающий лазерную указку.