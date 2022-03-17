Космічне око. Вчені отримали дивовижний знімок галактики із сузір'я Піч (фото)

Цією галактикою виявилася NGC 1097, яка знаходиться майже за 48 мільйонів років від Землі і має дві галактики-супутники.

Космічний телескоп Габбл зробив нове зображення. Габбл, що знаходиться майже за 48 мільйонів років від Землі, сфокусував свою увагу на спіральній галактиці, вигляд якої нагадує людське око, пише Mashable.

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Структуру галактики виявили за допомогою двох інструментів телескопа: ширококутної камери 3 (WFC3) та вдосконаленої оглядової камери (ACS). Зняте зображення показує спіральну галактику NGC 1097, що в сузір'ї Піч.

NGC 1097 має дві галактики-супутники — NGC 1097A та NGC 1097B. Найбільша з них — NGC 1097A, є своєрідною еліптичною галактикою. Вона обертається на відстані 42 000 світлових років від центру NGC 1097. А NGC 1097B є карликовою галактикою.

Приголомшливе нове зображення засноване на інструментах, що дозволяють Габблу бачити світло в оптичному та інфрачервоному діапазонах, а не тільки світло, яке видно людському оку.

За словами вчених, зображення створили з використанням семи різних фільтрів між пристроями. Кожну камеру оптимізували для певного набору довжин хвиль. Після цього зображення забарвлюються у видимих довжинах хвиль.

Габбл обертається навколо Землі на висоті близько 550 км. Його вивели на низьку навколоземну орбіту в 1990, де він продовжує функціонувати досі.

Нагадаємо, що днями Габбл зробив інше не менш цікаве зображення. Цього разу в поле зору телескопа потрапив промінь, що походить від молодої зірки й дуже нагадує лазерну указку.