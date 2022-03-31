У далекому-далекому космосі. "Габбл" знайшов найвіддаленішу від Землі зірку (фото)
За оцінками вчених, зірка Еарендель має масу приблизно в 50 разів більшу за Сонце та прокладає шлях до нового способу вивчення далекого Всесвіту.
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Коли йдеться про орбітальні обсерваторії, космічний телескоп Габбл може здатися старим, але він, як і раніше, робить неймовірні відкриття, пише IFLS.
Так, наприклад, днями він сфотографував одну зірку або зоряну систему, світло якої почало свій шлях, коли Всесвіту було близько 900 млн років. Як повідомили вчені, це найвіддаленіше з таких спостережень, для досягнення якого потрібне особливе явище гравітаційного лінзування. Світло від галактики, в якій розташована зірка, було спотворене гравітацією скупчення галактик, що перебувають на передньому плані. У результаті завдяки викривленню світло зірки збільшилося в тисячі разів і дозволило вченим зафіксувати небесне тіло. Збільшене світло залишалося незмінним протягом 3,5 року, підтверджуючи той факт, що це не тимчасова подія.
Зірка отримала назву Еарендель, що в перекладі з давньоанглійської означає "ранкова зірка" або "висхідне світло", і, за оцінками вчених, має масу приблизно в 50 разів більшу за масу нашого Сонця. Як зазначив провідний автор дослідження Браян Велч із Університету Джонса Гопкінса, Еарендель є найвіддаленішою зіркою з будь-яких спостережуваних і прокладає шлях до нового способу вивчення далекого Всесвіту.
Крім того, Еарендель витіснила попереднього рекордсмена, який займає статус найвіддаленішої зірки з тих, що коли-небудь спостерігалися. Та була помічена Габблом у 2018 році, і її світло подорожувало космосом протягом 9 мільярдів років.
Як підкреслює Велч, за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, який був запущений у космос наприкінці минулого року, незабаром астрономи зможуть дізнатися також і те, з чого складається ця рання зірка та наскільки вона гаряча. Дослідники сподіваються, що новий телескоп — найпотужніший із будь-коли побудованих, допоможе їм краще зрозуміти, як зірки, подібні до цієї, розвивалися в ранній момент історії Всесвіту.
Нагадаємо, що днями Габбл зняв інше не менш захоплююче фото. Цього разу він зняв фото галактики NGC 1097 із сузір'я Піч. Її головною характеристикою є незвичайна форма, що нагадує людське око.