У далекому-далекому космосі. "Габбл" знайшов найвіддаленішу від Землі зірку (фото)

За оцінками вчених, зірка Еарендель має масу приблизно в 50 разів більшу за Сонце та прокладає шлях до нового способу вивчення далекого Всесвіту.

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Коли йдеться про орбітальні обсерваторії, космічний телескоп Габбл може здатися старим, але він, як і раніше, робить неймовірні відкриття, пише IFLS.

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Так, наприклад, днями він сфотографував одну зірку або зоряну систему, світло якої почало свій шлях, коли Всесвіту було близько 900 млн років. Як повідомили вчені, це найвіддаленіше з таких спостережень, для досягнення якого потрібне особливе явище гравітаційного лінзування. Світло від галактики, в якій розташована зірка, було спотворене гравітацією скупчення галактик, що перебувають на передньому плані. У результаті завдяки викривленню світло зірки збільшилося в тисячі разів і дозволило вченим зафіксувати небесне тіло. Збільшене світло залишалося незмінним протягом 3,5 року, підтверджуючи той факт, що це не тимчасова подія.

[ + – ] Фото зірки Еарендель, вказаної тут стрілкою

Зірка отримала назву Еарендель, що в перекладі з давньоанглійської означає "ранкова зірка" або "висхідне світло", і, за оцінками вчених, має масу приблизно в 50 разів більшу за масу нашого Сонця. Як зазначив провідний автор дослідження Браян Велч із Університету Джонса Гопкінса, Еарендель є найвіддаленішою зіркою з будь-яких спостережуваних і прокладає шлях до нового способу вивчення далекого Всесвіту.

Крім того, Еарендель витіснила попереднього рекордсмена, який займає статус найвіддаленішої зірки з тих, що коли-небудь спостерігалися. Та була помічена Габблом у 2018 році, і її світло подорожувало космосом протягом 9 мільярдів років.

Як підкреслює Велч, за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, який був запущений у космос наприкінці минулого року, незабаром астрономи зможуть дізнатися також і те, з чого складається ця рання зірка та наскільки вона гаряча. Дослідники сподіваються, що новий телескоп — найпотужніший із будь-коли побудованих, допоможе їм краще зрозуміти, як зірки, подібні до цієї, розвивалися в ранній момент історії Всесвіту.

Нагадаємо, що днями Габбл зняв інше не менш захоплююче фото. Цього разу він зняв фото галактики NGC 1097 із сузір'я Піч. Її головною характеристикою є незвичайна форма, що нагадує людське око.