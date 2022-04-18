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Крила ангела. Телескопу "Габбл" удалося сфотографувати незвичайне злиття галактик (фото)

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система VV689
Фото: ISS | Телескопу "Габбл" вдалося сфотографувати незвичайне злиття галактик

На новому зображенні двох галактик процес їхньої взаємодії дуже схожий на крила ангела.

На зображенні, яке зробив космічний телескоп "Габбл" за допомогою свого приладу під назвою Advanced Camera for Surveys видно, як дві галактики поєднуються в системі VV689, яку вчені назвали Крило ангела, повідомляє SciTechDaily.

На відміну від випадкового вирівнювання галактик, які тільки здаються такими, що перекривають одна одну, якщо дивитися на них із Землі, у цій системі зараз відбувається процес злиття двох галактик.

система VV689
Злиття галактик, яке схоже на "крила ангела"
Фото: ISS

Процес взаємодії між галактиками зробив систему VV689 практично симетричною, і тому створюється візуальний ефект появи "крил".

Це зображення знайшли користувачі інтернет-проєкту Galaxy Zoo, до якого входять сотні тисяч добровольців у всьому світі. Вчені запропонували користувачам класифікувати зображення віддалених космічних об'єктів, зображення яких створюють космічні телескопи.

система VV689
Злиття галактик, яке схоже на "крила ангела"
Фото: ISS

У результаті, користувачі класифікували дуже багато дивних і дивовижних типів галактик, деякі з яких раніше не вивчалися вченими. Це стосується й незвичайних злиттів галактик, таких само, як і в системі VV689.

Нагадуємо, що "Габблу" вдалося сфотографувати комету Бернардинеллі-Бернштейна, яка є найбільшою кометою, яку будь-коли бачили вчені. За оцінками науковців, її діаметр становить 130 км, а маса – 500 трлн тонн.

Фокус також писав про те, що телескоп "Габбл" показав справді погану погоду на інших планетах, де йде дощ із каміння. Дві планети, що їх досліджували вчені, є дуже гарячими світами.

Також за допомогою космічного телескопа "Габбл" учені виявили найвіддаленішу від Землі зірку. Зірка Еарендель має масу приблизно в 50 разів більшу за масу Сонця.

Як уже писав Фокус, телескоп "Габбл" зробив фотографію променя, який походить від молодої зірки. "Габбл" провів спостереження за об'єктом Гербіга-Аро HH34 і зробив фото струменя, що був поруч.