Крила ангела. Телескопу "Габбл" удалося сфотографувати незвичайне злиття галактик (фото)

На новому зображенні двох галактик процес їхньої взаємодії дуже схожий на крила ангела.

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На зображенні, яке зробив космічний телескоп "Габбл" за допомогою свого приладу під назвою Advanced Camera for Surveys видно, як дві галактики поєднуються в системі VV689, яку вчені назвали Крило ангела, повідомляє SciTechDaily.

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На відміну від випадкового вирівнювання галактик, які тільки здаються такими, що перекривають одна одну, якщо дивитися на них із Землі, у цій системі зараз відбувається процес злиття двох галактик.

[ + – ] Злиття галактик, яке схоже на "крила ангела" Фото: ISS

Процес взаємодії між галактиками зробив систему VV689 практично симетричною, і тому створюється візуальний ефект появи "крил".

Це зображення знайшли користувачі інтернет-проєкту Galaxy Zoo, до якого входять сотні тисяч добровольців у всьому світі. Вчені запропонували користувачам класифікувати зображення віддалених космічних об'єктів, зображення яких створюють космічні телескопи.

[ + – ] Злиття галактик, яке схоже на "крила ангела" Фото: ISS

У результаті, користувачі класифікували дуже багато дивних і дивовижних типів галактик, деякі з яких раніше не вивчалися вченими. Це стосується й незвичайних злиттів галактик, таких само, як і в системі VV689.

Нагадуємо, що "Габблу" вдалося сфотографувати комету Бернардинеллі-Бернштейна, яка є найбільшою кометою, яку будь-коли бачили вчені. За оцінками науковців, її діаметр становить 130 км, а маса – 500 трлн тонн.

Фокус також писав про те, що телескоп "Габбл" показав справді погану погоду на інших планетах, де йде дощ із каміння. Дві планети, що їх досліджували вчені, є дуже гарячими світами.

Також за допомогою космічного телескопа "Габбл" учені виявили найвіддаленішу від Землі зірку. Зірка Еарендель має масу приблизно в 50 разів більшу за масу Сонця.

Як уже писав Фокус, телескоп "Габбл" зробив фотографію променя, який походить від молодої зірки. "Габбл" провів спостереження за об'єктом Гербіга-Аро HH34 і зробив фото струменя, що був поруч.