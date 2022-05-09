Телескоп Хаббл запечатлел последствия настоящего космического катаклизма (фото)

На новом изображении космического телескопа видно остатки невероятно мощного взрыва.

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На фотографии, которую смог сделать космический телескоп Хаббл с помощью своей главной камеры, видно последствия очень мощного космического взрыва. Это остаток сверхновой, который известен под названием DEM L249, сообщает SciTechDaily.

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Астрономы считают, то это был взрыв сверхновой типа la, который происходит, когда белые карлики заканчивают свой жизненный цикл. Хотя белые карлики (остывающие звезды) и считаются стабильными, когда они находятся в двойной звездной системе они поглощают вещество своей звезды-компаньона. Вещество накапливается до тех пор, пока не достигает определенного предела и происходит катастрофический взрыв сверхновой типа la. Это подкатегория сверхновых звезд. В во время такого взрыва в космос улетает огромное количество вещества и остаются остатки, подобные объекту DEM L249.

Фото: NASA

Остаток сверхновой DEM L249 находится в созвездии Столовая Гора, в котором находится 24 звезды, которые можно увидеть невооруженным глазом. В пределах этого созвездия находится часть галактики-спутника Млечного Пути, которая называется Большое Магелланово облако. Эта галактика находится от нас на расстоянии в примерно 160 тысяч световых лет.

[ + – ] Большое Магелланово Облако Фото: wikipedia

Ученые получили новое изображение остатка сверхновой в рамках поиска звезд, которые были спутниками белых карликов, превратившихся в сверхновые.

Этот поиск был сосредоточен именно в галактике Большое Магелланово облако, потому как именно здесь астрономам легче всего изучать появление, эволюцию и смерть звезд. Одной из причин такого пристального внимания ученых к этой галактике является то, что она находится относительно недалеко от нас и в ней мало межзвездной пыли, которая мешает наблюдениям.

[ + – ] Белый карлик Сириус B (отмечен стрелкой) рядом с ярким Сириусом A Фото: wikipedia

Фокус уже писал о том, что космическому телескопу Хаббл удалось сделать снимок сразу пяти галактик. Эта группа галактик называется Компактная группа Хиксона 40 и находится она на расстоянии примерно в 300 млн световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что Хаббл сделал снимок столкновения галактик, которое на самом деле не является совсем таковым.