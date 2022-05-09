Телескоп Хаббл запечатлел последствия настоящего космического катаклизма (фото)
На новом изображении космического телескопа видно остатки невероятно мощного взрыва.
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На фотографии, которую смог сделать космический телескоп Хаббл с помощью своей главной камеры, видно последствия очень мощного космического взрыва. Это остаток сверхновой, который известен под названием DEM L249, сообщает SciTechDaily.
Астрономы считают, то это был взрыв сверхновой типа la, который происходит, когда белые карлики заканчивают свой жизненный цикл. Хотя белые карлики (остывающие звезды) и считаются стабильными, когда они находятся в двойной звездной системе они поглощают вещество своей звезды-компаньона. Вещество накапливается до тех пор, пока не достигает определенного предела и происходит катастрофический взрыв сверхновой типа la. Это подкатегория сверхновых звезд. В во время такого взрыва в космос улетает огромное количество вещества и остаются остатки, подобные объекту DEM L249.
Остаток сверхновой DEM L249 находится в созвездии Столовая Гора, в котором находится 24 звезды, которые можно увидеть невооруженным глазом. В пределах этого созвездия находится часть галактики-спутника Млечного Пути, которая называется Большое Магелланово облако. Эта галактика находится от нас на расстоянии в примерно 160 тысяч световых лет.
Ученые получили новое изображение остатка сверхновой в рамках поиска звезд, которые были спутниками белых карликов, превратившихся в сверхновые.
Этот поиск был сосредоточен именно в галактике Большое Магелланово облако, потому как именно здесь астрономам легче всего изучать появление, эволюцию и смерть звезд. Одной из причин такого пристального внимания ученых к этой галактике является то, что она находится относительно недалеко от нас и в ней мало межзвездной пыли, которая мешает наблюдениям.
Фокус уже писал о том, что космическому телескопу Хаббл удалось сделать снимок сразу пяти галактик. Эта группа галактик называется Компактная группа Хиксона 40 и находится она на расстоянии примерно в 300 млн световых лет от нас.
Также Фокус писал о том, что Хаббл сделал снимок столкновения галактик, которое на самом деле не является совсем таковым.