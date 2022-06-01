Телескоп Габбл зафіксував дві дуже далекі галактики у 275 млн світлових років (фото)

На новому зображенні Габбла в центрі уваги є галактики в сукупності відомі як Arp 303.

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Космічний апарат Габбл не перестає дивувати своєю потужністю. Не одну, а дві яскраві галактики можна побачити з величезної відстані 275 мільйонів світлових років, завдяки недавньому спостереженню телескопа, пише Inverse.

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На новому зображенні Габбл в центрі уваги знаходяться галактики в сукупності відомі як Arp 303. Яскравий зовнішній вигляд динамічних областей зореутворення в цих галактиках, окремо відомих як IC 563 та IC 564, є однією з багатьох причин, через які астрономи продовжують покладатися на спостерігачі Габбла.

[ + – ] Знімок галактик IC 563 (знизу праворуч) та IC 564 (зверху ліворуч). Разом вони називаються Arp 303

Оскільки пара знаходиться неймовірно далеко, це зображення дійсно показує, як виглядали ці галактики 275 мільйонів років тому. На той час на Землі жили такі страшні хижаки, як диметродони, які передували динозаврам на кілька мільйонів років.

Галактики переливаються кількома кольорами, які ми можемо спостерігати завдяки унікальним приладам Габбла, які збирають дані різних спостережень і об'єднують їх докупи.

Ширококутна камера 3 телескопа зібрала інфрачервоне світло від Arp 303, завдяки чому на знімку видно області червоного, оранжевого та зеленого кольорів. Інший прилад, так звана удосконалена камера для оглядів, знімав дані у видимому освітленні, які показані тут синім кольором.

[ + – ] Сузір'я Секстанта є домом для галактичного дуету Arp 303 та галактики, званої UGCA 193

Arp 303 знаходиться в маленькому і тьмяному сузір'ї Секстант. Важливо зазначити, що ця ділянка нічного неба є домом для інших галактик, таких як UGCA 193, яку команда Габбла називає водоспадом зірок.

Потужні прилади космічного телескопа Джеймса Вебба нового покоління продовжать традицію Габбла зі спостереження за минулим Всесвітом.

Нагадаємо, що раніше телескопу Габбл вдалося зафіксувати галактику IC 342 (також відома Caldwell 5), яка ховалася біля Чумацького Шляху. Якби не міжзоряний пил, вона могла би бути однією із найяскравіших. Також варто зазначити, що космічний апарат зняв IC 342 лише 3 рази за 10 років.

А ось на початку травня цього року Габбл зобразив галактику в сузір'ї Волосся Вероніки — M99. Головна її особливість у тому, що вона має дуже впорядковану структуру.